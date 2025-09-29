https://1prime.ru/20250929/kurs--862957360.html

Курс юаня к рублю на Мосбирже растерял утренний рост

Курс юаня к рублю на Мосбирже растерял утренний рост - 29.09.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже растерял утренний рост

Курс китайской валюты к рублю днем в понедельник растерял утренний рост, следует из данных Московской биржи. | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T16:17+0300

2025-09-29T16:17+0300

2025-09-29T16:17+0300

экономика

рынок

рф

сша

наталья ващелюк

ук альфа-капитал

ук "первая"

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_38e6613b0b547bd93347579b58b4fe40.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю днем в понедельник растерял утренний рост, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.07 мск снижался на 1 копейку (-0,1%), до 11,59 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,56-11,64 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,19 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,178 против 7,12 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,8%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 82,59 рубля. РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ В "БОКОВИКЕ" Юань на Мосбирже в понедельник разнонаправленно колеблется около уровня закрытия прошлой недели 11,6 рубля, переходя от попыток роста к снижению. "На российском рынке в понедельник днем российский рубль торгуется смешанно. На сегодняшнюю дату приходится пик налоговых платежей в текущем периоде в России. Есть вероятность, что после завершения активного спроса рубль может попасть под локальное давление внешнего фона, ожиданий банков по ключевой ставке, геополитики и внутренних новостей", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,17% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,14% на предыдущих торгах. То есть, ставка по юаню закрепилась в положительной области. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон курса рубля. Стоимость нефти к 16.09 мск падала на 2%, до 67,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,4%, до 97,8 пункта. ПРОГНОЗЫ В моменте курс может опускаться ближе к 11,5 рубля за юань, но сегодня окончательно завершается налоговый период, и далее курс должен вернуться в диапазон в 11,55-11,85 рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В октябре умеренное ослабление рубля, вероятнее всего, продолжится, считает Наталья Ващелюк, старший аналитик УК "Первая". "Курс доллара в среднем за месяц может составить 85 рублей, к концу месяца – около 87 рублей. Процентные ставки летом заметно снизились, что продолжит поддерживать ослабление рубля. Кроме того, на заседании 24 октября Банк России может снизить ключевую ставку еще на 1 процентный пункт", - добавляет она.

https://1prime.ru/20250929/kurs--862948757.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, рф, сша, наталья ващелюк, ук альфа-капитал, ук "первая", банк россии