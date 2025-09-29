https://1prime.ru/20250929/matkapital--862935584.html

В России увеличится маткапитал на второго ребенка

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Маткапитал составит 974,1 тысячи рублей на второго ребенка с 2026 года, если семья не получала его на первенца, говорится в сообщении Минтруда. "В результате материнский капитал увеличится до 974,1 тысячи рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца", - говорится в сообщении.

