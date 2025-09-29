Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-29T11:11+0300
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Маткапитал составит 974,1 тысячи рублей на второго ребенка с 2026 года, если семья не получала его на первенца, говорится в сообщении Минтруда. "В результате материнский капитал увеличится до 974,1 тысячи рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца", - говорится в сообщении.
Экономика
11:11 29.09.2025
 
В России увеличится маткапитал на второго ребенка

Маткапитал вырастет до 974,1 тысячи рублей на второго ребенка с 2026 года

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Маткапитал составит 974,1 тысячи рублей на второго ребенка с 2026 года, если семья не получала его на первенца, говорится в сообщении Минтруда.
"В результате материнский капитал увеличится до 974,1 тысячи рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца", - говорится в сообщении.
В России вырастет единовременное пособие при рождении ребенка
