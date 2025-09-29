https://1prime.ru/20250929/max-862971715.html
Эксперт из США оценил мессенджер MAX
Эксперт из США оценил мессенджер MAX
2025-09-29T21:48+0300
2025-09-29T21:48+0300
2025-09-29T21:48+0300
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Бывший менеджер из американской телекоммуникационной компании Sprint Джозеф Шуцман провел анализ российского мессенджера MAX и высоко оценил его технологические решения, сообщают "Известия". "MAX является серьезной заявкой России на построение собственной, защищенной цифровой экосистемы", — отметил Шуцман. По его мнению, небольшой размер приложения свидетельствует о высоком уровне инженерных решений и заботе о пользователях. Среди достоинств Шуцман выделил тесную интеграцию мессенджера с государственными сервисами и бизнес-программами, высокое качество связи, использование надежных open-source технологий для ускорения разработки и грамотный подход к запрашиваемым разрешениям на смартфонах, ограничивающийся только необходимыми доступами. "Российский MAX правильнее всего воспринимать вовсе не как мессенджер, а как начало создания безопасного, суверенного и масштабируемого центра связи и услуг в России, знаменующий серьезные намерения страны при построении собственного цифрового будущего", — добавил он.VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе МAX будет "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ.
Бывший менеджер из американской телекоммуникационной компании Sprint Джозеф Шуцман провел анализ российского мессенджера MAX и высоко оценил его технологические решения, сообщают "Известия"
.
"MAX является серьезной заявкой России на построение собственной, защищенной цифровой экосистемы", — отметил Шуцман.
По его мнению, небольшой размер приложения свидетельствует о высоком уровне инженерных решений и заботе о пользователях. Среди достоинств Шуцман выделил тесную интеграцию мессенджера с государственными сервисами и бизнес-программами, высокое качество связи, использование надежных open-source технологий для ускорения разработки и грамотный подход к запрашиваемым разрешениям на смартфонах, ограничивающийся только необходимыми доступами.
"Российский MAX правильнее всего воспринимать вовсе не как мессенджер, а как начало создания безопасного, суверенного и масштабируемого центра связи и услуг в России, знаменующий серьезные намерения страны при построении собственного цифрового будущего", — добавил он.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе МAX будет "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
