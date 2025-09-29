В России 1 октября пройдет масштабная проверка систем оповещения

https://1prime.ru/20250929/mchs-862930571.html

МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Масштабная проверка систем оповещения населения в России пройдет 1 октября, по всей стране включат сирены и громкоговорители, сообщает пресс-служба МЧС РФ. "По всей стране включат сирены и громкоговорители 1 октября. В субъектах России пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения. Они предназначены для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - говорится в сообщении.

