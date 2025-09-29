Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на медь открывает неделю ростом - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250929/med-862928892.html
Цена на медь открывает неделю ростом
Цена на медь открывает неделю ростом - 29.09.2025, ПРАЙМ
Цена на медь открывает неделю ростом
Стоимость меди в понедельник утром продолжает рост предыдущей недели, свидетельствуют данные бирж. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T09:18+0300
2025-09-29T09:18+0300
экономика
рынок
торги
китай
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:236:2400:1586_1920x0_80_0_0_2edb825e48152c44c9275365c66454a1.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром продолжает рост предыдущей недели, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 9.05 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,88%, до 4,8135 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам предыдущей недели металл вырос в цене на 2,24%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца при этом снизилась на 0,76%, до 10 181,5 доллара, алюминия - на 0,11%, до 2 655,5 доллара, стоимость цинка - на 1,3%, до 2 888,5 доллара. На процесс удорожания нефти на мировом рынке в том числе влияют новости из Китая. Китай сокращает свой годовой целевой показатель роста добычи ключевых цветных металлов на 2025 и 2026 годы, сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на заявление министерства промышленности и информационных технологий страны. Теперь рост добычи основных 10 цветных металлов, включая медь и алюминий, как ожидается, составит в среднем 1,5% в год. Ранее, в предыдущем двухлетнем плане, в Китае был установлен 5%-ный темп, следует из документа, опубликованного в воскресенье.
https://1prime.ru/20250929/zoloto--862927936.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_b1356bcec953d3b2ee209215be26f7d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, китай, comex
Экономика, Рынок, Торги, КИТАЙ, Comex
09:18 29.09.2025
 
Цена на медь открывает неделю ростом

Стоимость меди продолжает рост предыдущей недели

© Unsplash/Ra DragonМедь
Медь
Медь. Архивное фото
© Unsplash/Ra Dragon
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром продолжает рост предыдущей недели, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 9.05 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,88%, до 4,8135 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам предыдущей недели металл вырос в цене на 2,24%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца при этом снизилась на 0,76%, до 10 181,5 доллара, алюминия - на 0,11%, до 2 655,5 доллара, стоимость цинка - на 1,3%, до 2 888,5 доллара.
На процесс удорожания нефти на мировом рынке в том числе влияют новости из Китая.
Китай сокращает свой годовой целевой показатель роста добычи ключевых цветных металлов на 2025 и 2026 годы, сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на заявление министерства промышленности и информационных технологий страны. Теперь рост добычи основных 10 цветных металлов, включая медь и алюминий, как ожидается, составит в среднем 1,5% в год.
Ранее, в предыдущем двухлетнем плане, в Китае был установлен 5%-ный темп, следует из документа, опубликованного в воскресенье.
Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Цена на золото достигла нового рекорда
08:55
 
ЭкономикаРынокТоргиКИТАЙComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала