Цена на медь открывает неделю ростом

Цена на медь открывает неделю ростом - 29.09.2025, ПРАЙМ

Цена на медь открывает неделю ростом

Стоимость меди в понедельник утром продолжает рост предыдущей недели, свидетельствуют данные бирж. | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T09:18+0300

2025-09-29T09:18+0300

2025-09-29T09:18+0300

экономика

рынок

торги

китай

comex

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром продолжает рост предыдущей недели, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 9.05 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,88%, до 4,8135 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам предыдущей недели металл вырос в цене на 2,24%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца при этом снизилась на 0,76%, до 10 181,5 доллара, алюминия - на 0,11%, до 2 655,5 доллара, стоимость цинка - на 1,3%, до 2 888,5 доллара. На процесс удорожания нефти на мировом рынке в том числе влияют новости из Китая. Китай сокращает свой годовой целевой показатель роста добычи ключевых цветных металлов на 2025 и 2026 годы, сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на заявление министерства промышленности и информационных технологий страны. Теперь рост добычи основных 10 цветных металлов, включая медь и алюминий, как ожидается, составит в среднем 1,5% в год. Ранее, в предыдущем двухлетнем плане, в Китае был установлен 5%-ный темп, следует из документа, опубликованного в воскресенье.

китай

