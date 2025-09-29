https://1prime.ru/20250929/med-862928892.html
Цена на медь открывает неделю ростом
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром продолжает рост предыдущей недели, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 9.05 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,88%, до 4,8135 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам предыдущей недели металл вырос в цене на 2,24%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца при этом снизилась на 0,76%, до 10 181,5 доллара, алюминия - на 0,11%, до 2 655,5 доллара, стоимость цинка - на 1,3%, до 2 888,5 доллара. На процесс удорожания нефти на мировом рынке в том числе влияют новости из Китая. Китай сокращает свой годовой целевой показатель роста добычи ключевых цветных металлов на 2025 и 2026 годы, сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на заявление министерства промышленности и информационных технологий страны. Теперь рост добычи основных 10 цветных металлов, включая медь и алюминий, как ожидается, составит в среднем 1,5% в год. Ранее, в предыдущем двухлетнем плане, в Китае был установлен 5%-ный темп, следует из документа, опубликованного в воскресенье.
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром продолжает рост предыдущей недели, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 9.05 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex
дорожает на 0,88%, до 4,8135 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам предыдущей недели металл вырос в цене на 2,24%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца при этом снизилась на 0,76%, до 10 181,5 доллара, алюминия - на 0,11%, до 2 655,5 доллара, стоимость цинка - на 1,3%, до 2 888,5 доллара.
На процесс удорожания нефти на мировом рынке в том числе влияют новости из Китая
Китай сокращает свой годовой целевой показатель роста добычи ключевых цветных металлов на 2025 и 2026 годы, сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на заявление министерства промышленности и информационных технологий страны. Теперь рост добычи основных 10 цветных металлов, включая медь и алюминий, как ожидается, составит в среднем 1,5% в год.
Ранее, в предыдущем двухлетнем плане, в Китае был установлен 5%-ный темп, следует из документа, опубликованного в воскресенье.
