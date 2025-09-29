https://1prime.ru/20250929/medvedev--862940960.html
Медведев назвал главную задачу, стоящую перед Россией
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главной задачей народа России развитие своих территорий, включая восстановление вернувшихся земель. "Главная задача народа России состоит в развитии своих территорий, включая восстановление наших вернувшихся земель. Это дело непростое и недешёвое", - написал он в Telegram-канале.
