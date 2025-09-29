Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев: война, о которой говорит ЕС, противоречит интересам России - 29.09.2025
Медведев: война, о которой говорит ЕС, противоречит интересам России
Медведев: война, о которой говорит ЕС, противоречит интересам России - 29.09.2025, ПРАЙМ
Медведев: война, о которой говорит ЕС, противоречит интересам России
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что война "в ближайшие пять лет", о которой в Европе "вещают из каждого утюга", противоречит интересам... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T11:54+0300
2025-09-29T11:54+0300
политика
россия
общество
рф
европа
дмитрий медведев
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что война "в ближайшие пять лет", о которой в Европе "вещают из каждого утюга", противоречит интересам России, ее быть не должно. "В европейских странах из каждого утюга вещают про войну с Россией в течение ближайших пяти лет. Её быть не должно. Почему? Потому что она противоречит интересам нашей страны", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
россия, общество, рф, европа, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, Общество, РФ, ЕВРОПА, Дмитрий Медведев
Медведев: война, о которой говорит ЕС, противоречит интересам России

© РИА Новости . Екатерина Штукина
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что война "в ближайшие пять лет", о которой в Европе "вещают из каждого утюга", противоречит интересам России, ее быть не должно.
"В европейских странах из каждого утюга вещают про войну с Россией в течение ближайших пяти лет. Её быть не должно. Почему? Потому что она противоречит интересам нашей страны", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Медведев назвал "психоделическим" проект конвенции по Украине
19 сентября, 12:10
19 сентября, 12:10
 
Политика РОССИЯ Общество РФ ЕВРОПА Дмитрий Медведев
 
 
