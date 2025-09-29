https://1prime.ru/20250929/medvedev-862940202.html
Медведев оценил европейскую экономику
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Европейская экономика слаба и зависима от США, а Европа теряет идентичность, растворяясь в агрессивных мигрантах, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Экономика Европы слаба и зависима от США, а её культура бесславно деградирует. Европа теряет идентичность, растворяясь в агрессивных мигрантах", - написал он в Telegram-канале.
