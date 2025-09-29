Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин подготовил проект основных направлений налоговой политики - 29.09.2025
Минфин подготовил проект основных направлений налоговой политики
Минфин России подготовил проект основных направлений налоговой политики на 2026-2028 годы и законопроект для реализации этого документа, сообщает министерство. | 29.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин России подготовил проект основных направлений налоговой политики на 2026-2028 годы и законопроект для реализации этого документа, сообщает министерство. "Для реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Минфин России подготовил проект закона, предусматривающий ряд налоговых новаций. Законопроектом учтены поручения президента РФ и правительства РФ", - говорится в материалах на сайте министерства.
10:42 29.09.2025
 
Минфин подготовил проект основных направлений налоговой политики

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Здание министерства финансов РФ
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин России подготовил проект основных направлений налоговой политики на 2026-2028 годы и законопроект для реализации этого документа, сообщает министерство.
"Для реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Минфин России подготовил проект закона, предусматривающий ряд налоговых новаций. Законопроектом учтены поручения президента РФ и правительства РФ", - говорится в материалах на сайте министерства.
Минфин сообщил о возможности передачи налогового вычета компаниям
10:41
