Минфин предложил новации по предоставлению налоговых рассрочек

Минфин предложил новации по предоставлению налоговых рассрочек - 29.09.2025, ПРАЙМ

Минфин предложил новации по предоставлению налоговых рассрочек

Минфин РФ предлагает новации в части предоставления налоговых рассрочек и инвестиционного налогового кредита, сообщает министерство. | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T10:44+0300

2025-09-29T10:44+0300

2025-09-29T11:15+0300

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает новации в части предоставления налоговых рассрочек и инвестиционного налогового кредита, сообщает министерство.Минфин чуть ранее в сообщил, что подготовил проект основных направлений налоговой политики на 2026-2028 годы и законопроект для реализации этого документа."Документ предусматривает новации в части предоставления налоговых рассрочек и инвестиционного налогового кредита. Так, сокращается количество направляемых документов при получении рассрочки и при ее уплате. Расширяется сфера применения рассрочки по уплате налогов для сезонных видов деятельности. Кроме того, увеличивается предельный срок инвестиционного налогового кредита с 5 до 10 лет", - говорится в материалах на сайте Минфина.

