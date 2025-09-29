https://1prime.ru/20250929/minfin--862932092.html
Минфин предложил новации по предоставлению налоговых рассрочек
2025-09-29T10:44+0300
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает новации в части предоставления налоговых рассрочек и инвестиционного налогового кредита, сообщает министерство.Минфин чуть ранее в сообщил, что подготовил проект основных направлений налоговой политики на 2026-2028 годы и законопроект для реализации этого документа."Документ предусматривает новации в части предоставления налоговых рассрочек и инвестиционного налогового кредита. Так, сокращается количество направляемых документов при получении рассрочки и при ее уплате. Расширяется сфера применения рассрочки по уплате налогов для сезонных видов деятельности. Кроме того, увеличивается предельный срок инвестиционного налогового кредита с 5 до 10 лет", - говорится в материалах на сайте Минфина.
