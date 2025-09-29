https://1prime.ru/20250929/minfin--862932361.html

Минфин предложил предоставить налоговый вычет по НДПИ для железной руды

2025-09-29T10:46+0300

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил предоставить налоговый вычет по НДПИ для железной руды, добытой в Оленегорском районе Мурманской области, говорится в релизе министерства. Минфин РФ подготовил законопроект с рядом новаций в части налоговых льгот для бизнеса на 2026-2028 годы. "Предусматривается также предоставление налогового вычета по НДПИ в отношении железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов), добытой на участках недр, расположенных в Оленегорском районе Мурманской области", - сказано в релизе Минфина.

