Минфин предложил предоставить налоговый вычет по НДПИ для железной руды
Минфин предложил предоставить налоговый вычет по НДПИ для железной руды - 29.09.2025, ПРАЙМ
Минфин предложил предоставить налоговый вычет по НДПИ для железной руды
29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил предоставить налоговый вычет по НДПИ для железной руды, добытой в Оленегорском районе Мурманской области, говорится в релизе министерства. Минфин РФ подготовил законопроект с рядом новаций в части налоговых льгот для бизнеса на 2026-2028 годы. "Предусматривается также предоставление налогового вычета по НДПИ в отношении железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов), добытой на участках недр, расположенных в Оленегорском районе Мурманской области", - сказано в релизе Минфина.
Минфин предложил предоставить налоговый вычет по НДПИ для железной руды
Минфин предложил предоставить налоговый вычет по НДПИ для желруды из Мурманской области
