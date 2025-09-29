Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин предложил предоставить налоговый вычет по НДПИ для железной руды
Минфин предложил предоставить налоговый вычет по НДПИ для железной руды
2025-09-29T10:46+0300
2025-09-29T10:46+0300
экономика
россия
финансы
минфин
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил предоставить налоговый вычет по НДПИ для железной руды, добытой в Оленегорском районе Мурманской области, говорится в релизе министерства. Минфин РФ подготовил законопроект с рядом новаций в части налоговых льгот для бизнеса на 2026-2028 годы. "Предусматривается также предоставление налогового вычета по НДПИ в отношении железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов), добытой на участках недр, расположенных в Оленегорском районе Мурманской области", - сказано в релизе Минфина.
россия, финансы, минфин
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Минфин
10:46 29.09.2025
 
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил предоставить налоговый вычет по НДПИ для железной руды, добытой в Оленегорском районе Мурманской области, говорится в релизе министерства.
Минфин РФ подготовил законопроект с рядом новаций в части налоговых льгот для бизнеса на 2026-2028 годы.
"Предусматривается также предоставление налогового вычета по НДПИ в отношении железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов), добытой на участках недр, расположенных в Оленегорском районе Мурманской области", - сказано в релизе Минфина.
Минфин подготовил проект основных направлений налоговой политики
10:42
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыМинфин
 
 
