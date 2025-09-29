https://1prime.ru/20250929/minfin--862934745.html

Минфин предложил меры помощи семьям с детьми и участникам СВО

2025-09-29T11:08+0300

экономика

бизнес

россия

минфин

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ в проекте основных направлений налоговой политики предложил ряд мер, направленных на адресную помощь семьям с детьми и участникам СВО и их семьям, сообщает министерство. Минфин подготовил проект основных направлений налоговой политики на 2026-2028 годы и законопроект для реализации этого документа. "Документом предлагается ряд положений, направленных на адресную помощь семьям с детьми, а также участникам СВО и их семьям. Так, устанавливаются льготы по транспортному и земельному налогам для участников СВО и членов их семей", - говорится в материалах на сайте Минфина. Так, многодетные родители смогут получить налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, отмечается в материалах. "При применении стандартного налогового вычета на детей будут учитываться доходы налогоплательщика, исчисленные нарастающим итогом с начала года, относящиеся только к основной налоговой базе", - уточнили в Минфине. "Уточняется возможность применения налоговой льготы при продаже жилого помещения для улучшения жилищных условий", - также сообщается в материалах. Такую льготу смогут использовать не только семьи с несовершеннолетними детьми, но и семьи с недееспособными детьми, вне зависимости от их возраста. Семьям с двумя и более детьми льгота на улучшение жилищных условий будет предоставляться, в том числе, если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года, пояснили в министерстве.

бизнес, россия, минфин