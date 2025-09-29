Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин предложил меры помощи семьям с детьми и участникам СВО - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250929/minfin--862934745.html
Минфин предложил меры помощи семьям с детьми и участникам СВО
Минфин предложил меры помощи семьям с детьми и участникам СВО - 29.09.2025, ПРАЙМ
Минфин предложил меры помощи семьям с детьми и участникам СВО
Минфин РФ в проекте основных направлений налоговой политики предложил ряд мер, направленных на адресную помощь семьям с детьми и участникам СВО и их семьям,... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T11:08+0300
2025-09-29T11:08+0300
экономика
бизнес
россия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567035_0:93:3225:1907_1920x0_80_0_0_2b1c9ba042b87914eab7a1fb33f277fe.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ в проекте основных направлений налоговой политики предложил ряд мер, направленных на адресную помощь семьям с детьми и участникам СВО и их семьям, сообщает министерство. Минфин подготовил проект основных направлений налоговой политики на 2026-2028 годы и законопроект для реализации этого документа. "Документом предлагается ряд положений, направленных на адресную помощь семьям с детьми, а также участникам СВО и их семьям. Так, устанавливаются льготы по транспортному и земельному налогам для участников СВО и членов их семей", - говорится в материалах на сайте Минфина. Так, многодетные родители смогут получить налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, отмечается в материалах. "При применении стандартного налогового вычета на детей будут учитываться доходы налогоплательщика, исчисленные нарастающим итогом с начала года, относящиеся только к основной налоговой базе", - уточнили в Минфине. "Уточняется возможность применения налоговой льготы при продаже жилого помещения для улучшения жилищных условий", - также сообщается в материалах. Такую льготу смогут использовать не только семьи с несовершеннолетними детьми, но и семьи с недееспособными детьми, вне зависимости от их возраста. Семьям с двумя и более детьми льгота на улучшение жилищных условий будет предоставляться, в том числе, если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года, пояснили в министерстве.
https://1prime.ru/20250929/vyplaty-862934379.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567035_279:0:2946:2000_1920x0_80_0_0_c30ae2042d94e8fda08ccd42b28a836d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, минфин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Минфин
11:08 29.09.2025
 
Минфин предложил меры помощи семьям с детьми и участникам СВО

Минфин предложил льготы для многодетных семей и участников СВО

© РИА Новости . Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости . Роман Галкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ в проекте основных направлений налоговой политики предложил ряд мер, направленных на адресную помощь семьям с детьми и участникам СВО и их семьям, сообщает министерство.
Минфин подготовил проект основных направлений налоговой политики на 2026-2028 годы и законопроект для реализации этого документа.
"Документом предлагается ряд положений, направленных на адресную помощь семьям с детьми, а также участникам СВО и их семьям. Так, устанавливаются льготы по транспортному и земельному налогам для участников СВО и членов их семей", - говорится в материалах на сайте Минфина.
Так, многодетные родители смогут получить налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, отмечается в материалах. "При применении стандартного налогового вычета на детей будут учитываться доходы налогоплательщика, исчисленные нарастающим итогом с начала года, относящиеся только к основной налоговой базе", - уточнили в Минфине.
"Уточняется возможность применения налоговой льготы при продаже жилого помещения для улучшения жилищных условий", - также сообщается в материалах.
Такую льготу смогут использовать не только семьи с несовершеннолетними детьми, но и семьи с недееспособными детьми, вне зависимости от их возраста. Семьям с двумя и более детьми льгота на улучшение жилищных условий будет предоставляться, в том числе, если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года, пояснили в министерстве.
Женщина с детской коляской гуляет в музее-заповеднике Коломенское в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
В России проиндексируют социальные выплаты
11:03
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала