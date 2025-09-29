Минфин предложил нулевой НДС для добывающих компаний при реализации руды

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-29T11:13+0300
2025-09-29T11:13+0300
экономика
россия
промышленность
минфин
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил нулевой НДС для добывающих компаний при продаже аффинажным компаниям руды, концентратов с драгметаллами для аффинажа, сообщило министерство. "Вводится нулевая ставка НДС для добывающих компаний при реализации аффинажным организациям руды, концентратов и других промышленных продуктов, содержащих драгметаллы, для аффинажа. Таким образом, добывающие предприятия смогут реализовывать продукцию напрямую аффинажным предприятиям. Это позволит увеличить загрузку производственных мощностей и объем производства инвестиционных драгоценных металлов", - говорится в релизе ведомства. Минфин подготовил проект основных направлений налоговой политики на 2026-2028 годы и законопроект для реализации этого документа, также сообщило ведомство.
россия, промышленность, минфин
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, Минфин
11:13 29.09.2025
 
© РИА Новости . Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Роман Галкин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил нулевой НДС для добывающих компаний при продаже аффинажным компаниям руды, концентратов с драгметаллами для аффинажа, сообщило министерство.
"Вводится нулевая ставка НДС для добывающих компаний при реализации аффинажным организациям руды, концентратов и других промышленных продуктов, содержащих драгметаллы, для аффинажа. Таким образом, добывающие предприятия смогут реализовывать продукцию напрямую аффинажным предприятиям. Это позволит увеличить загрузку производственных мощностей и объем производства инвестиционных драгоценных металлов", - говорится в релизе ведомства.
Минфин подготовил проект основных направлений налоговой политики на 2026-2028 годы и законопроект для реализации этого документа, также сообщило ведомство.
Здание Министерства финансов России - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Минфин предложил меры помощи семьям с детьми и участникам СВО
11:08
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьМинфин
 
 
