Минфин предложил нулевой НДС для добывающих компаний при реализации руды

Минфин предложил нулевой НДС для добывающих компаний при реализации руды

2025-09-29T11:13+0300

экономика

россия

промышленность

минфин

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил нулевой НДС для добывающих компаний при продаже аффинажным компаниям руды, концентратов с драгметаллами для аффинажа, сообщило министерство. "Вводится нулевая ставка НДС для добывающих компаний при реализации аффинажным организациям руды, концентратов и других промышленных продуктов, содержащих драгметаллы, для аффинажа. Таким образом, добывающие предприятия смогут реализовывать продукцию напрямую аффинажным предприятиям. Это позволит увеличить загрузку производственных мощностей и объем производства инвестиционных драгоценных металлов", - говорится в релизе ведомства. Минфин подготовил проект основных направлений налоговой политики на 2026-2028 годы и законопроект для реализации этого документа, также сообщило ведомство.

