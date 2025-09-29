https://1prime.ru/20250929/minfin--862935712.html
Минфин предложил нулевой НДС для добывающих компаний при реализации руды
Минфин предложил нулевой НДС для добывающих компаний при реализации руды - 29.09.2025, ПРАЙМ
Минфин предложил нулевой НДС для добывающих компаний при реализации руды
Минфин РФ предложил нулевой НДС для добывающих компаний при продаже аффинажным компаниям руды, концентратов с драгметаллами для аффинажа, сообщило министерство. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T11:13+0300
2025-09-29T11:13+0300
2025-09-29T11:13+0300
экономика
россия
промышленность
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_50d87e1da6a5673646f96c8c5266b02b.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил нулевой НДС для добывающих компаний при продаже аффинажным компаниям руды, концентратов с драгметаллами для аффинажа, сообщило министерство. "Вводится нулевая ставка НДС для добывающих компаний при реализации аффинажным организациям руды, концентратов и других промышленных продуктов, содержащих драгметаллы, для аффинажа. Таким образом, добывающие предприятия смогут реализовывать продукцию напрямую аффинажным предприятиям. Это позволит увеличить загрузку производственных мощностей и объем производства инвестиционных драгоценных металлов", - говорится в релизе ведомства. Минфин подготовил проект основных направлений налоговой политики на 2026-2028 годы и законопроект для реализации этого документа, также сообщило ведомство.
https://1prime.ru/20250929/minfin--862934745.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_4468e6787b424d9849d3ad94c379da79.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, минфин
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, Минфин
Минфин предложил нулевой НДС для добывающих компаний при реализации руды
Минфин предложил нулевой НДС при реализации руды и концентратов для аффинажа
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил нулевой НДС для добывающих компаний при продаже аффинажным компаниям руды, концентратов с драгметаллами для аффинажа, сообщило министерство.
"Вводится нулевая ставка НДС для добывающих компаний при реализации аффинажным организациям руды, концентратов и других промышленных продуктов, содержащих драгметаллы, для аффинажа. Таким образом, добывающие предприятия смогут реализовывать продукцию напрямую аффинажным предприятиям. Это позволит увеличить загрузку производственных мощностей и объем производства инвестиционных драгоценных металлов", - говорится в релизе ведомства.
Минфин
подготовил проект основных направлений налоговой политики на 2026-2028 годы и законопроект для реализации этого документа, также сообщило ведомство.
Минфин предложил меры помощи семьям с детьми и участникам СВО