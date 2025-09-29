https://1prime.ru/20250929/minfin--862936333.html

Минфин хочет разместить на бирже акции нескольких госкомпаний

Минфин хочет разместить на бирже акции нескольких госкомпаний - 29.09.2025, ПРАЙМ

Минфин хочет разместить на бирже акции нескольких госкомпаний

Минфин России хотел бы в следующем году провести размещение на бирже акций как минимум двух-трех компаний с государственным участием, заявил заместитель... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T11:18+0300

2025-09-29T11:18+0300

2025-09-29T11:18+0300

экономика

рынок

акции

финансы

рф

минфин рф

втб

дом.рф

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75802/56/758025625_0:17:600:355_1920x0_80_0_0_e3c16c06b4f6edc135acaf32b35533e0.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин России хотел бы в следующем году провести размещение на бирже акций как минимум двух-трех компаний с государственным участием, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "В этом году у нас ВТБ сделал хорошее SPO, "Дом.РФ" (готовит IPO - ред.). В следующем году хотелось бы, конечно, как минимум, может быть, три компании чтобы было. Список включает в себя больше, который мы готовили, но две-три - хотелось бы, чтобы не меньше, чем в этом году", - сказал он в кулуарах Форума розничных инвесторов. По его словам, речь идет как о первичных, так и вторичных размещениях акций госкомпаний.

https://1prime.ru/20250929/indeks-862936196.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, финансы, рф, минфин рф, втб, дом.рф