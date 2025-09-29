Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин хочет разместить на бирже акции нескольких госкомпаний - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250929/minfin--862936333.html
Минфин хочет разместить на бирже акции нескольких госкомпаний
Минфин хочет разместить на бирже акции нескольких госкомпаний - 29.09.2025, ПРАЙМ
Минфин хочет разместить на бирже акции нескольких госкомпаний
Минфин России хотел бы в следующем году провести размещение на бирже акций как минимум двух-трех компаний с государственным участием, заявил заместитель... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T11:18+0300
2025-09-29T11:18+0300
экономика
рынок
акции
финансы
рф
минфин рф
втб
дом.рф
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75802/56/758025625_0:17:600:355_1920x0_80_0_0_e3c16c06b4f6edc135acaf32b35533e0.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин России хотел бы в следующем году провести размещение на бирже акций как минимум двух-трех компаний с государственным участием, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "В этом году у нас ВТБ сделал хорошее SPO, "Дом.РФ" (готовит IPO - ред.). В следующем году хотелось бы, конечно, как минимум, может быть, три компании чтобы было. Список включает в себя больше, который мы готовили, но две-три - хотелось бы, чтобы не меньше, чем в этом году", - сказал он в кулуарах Форума розничных инвесторов. По его словам, речь идет как о первичных, так и вторичных размещениях акций госкомпаний.
https://1prime.ru/20250929/indeks-862936196.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75802/56/758025625_52:0:548:372_1920x0_80_0_0_391ce5bd09946ae5cbc10a2993ef5b90.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, акции, финансы, рф, минфин рф, втб, дом.рф
Экономика, Рынок, Акции, Финансы, РФ, Минфин РФ, ВТБ, Дом.РФ
11:18 29.09.2025
 
Минфин хочет разместить на бирже акции нескольких госкомпаний

Чебесков: Минфин планирует разместить на бирже акции двух-трех госкомпаний в 2026 году

минфин
минфин
минфин. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин России хотел бы в следующем году провести размещение на бирже акций как минимум двух-трех компаний с государственным участием, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"В этом году у нас ВТБ сделал хорошее SPO, "Дом.РФ" (готовит IPO - ред.). В следующем году хотелось бы, конечно, как минимум, может быть, три компании чтобы было. Список включает в себя больше, который мы готовили, но две-три - хотелось бы, чтобы не меньше, чем в этом году", - сказал он в кулуарах Форума розничных инвесторов.
По его словам, речь идет как о первичных, так и вторичных размещениях акций госкомпаний.
Денежные купюры и монеты России - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Выплаты ветеранам, ветеранам и Героям России проиндексируют с 1 февраля
11:17
 
ЭкономикаРынокАкцииФинансыРФМинфин РФВТБДом.РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала