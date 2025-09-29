https://1prime.ru/20250929/minfin--862936333.html
Минфин хочет разместить на бирже акции нескольких госкомпаний
Минфин хочет разместить на бирже акции нескольких госкомпаний - 29.09.2025, ПРАЙМ
Минфин хочет разместить на бирже акции нескольких госкомпаний
Минфин России хотел бы в следующем году провести размещение на бирже акций как минимум двух-трех компаний с государственным участием, заявил заместитель... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T11:18+0300
2025-09-29T11:18+0300
2025-09-29T11:18+0300
экономика
рынок
акции
финансы
рф
минфин рф
втб
дом.рф
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75802/56/758025625_0:17:600:355_1920x0_80_0_0_e3c16c06b4f6edc135acaf32b35533e0.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин России хотел бы в следующем году провести размещение на бирже акций как минимум двух-трех компаний с государственным участием, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "В этом году у нас ВТБ сделал хорошее SPO, "Дом.РФ" (готовит IPO - ред.). В следующем году хотелось бы, конечно, как минимум, может быть, три компании чтобы было. Список включает в себя больше, который мы готовили, но две-три - хотелось бы, чтобы не меньше, чем в этом году", - сказал он в кулуарах Форума розничных инвесторов. По его словам, речь идет как о первичных, так и вторичных размещениях акций госкомпаний.
https://1prime.ru/20250929/indeks-862936196.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75802/56/758025625_52:0:548:372_1920x0_80_0_0_391ce5bd09946ae5cbc10a2993ef5b90.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, финансы, рф, минфин рф, втб, дом.рф
Экономика, Рынок, Акции, Финансы, РФ, Минфин РФ, ВТБ, Дом.РФ
Минфин хочет разместить на бирже акции нескольких госкомпаний
Чебесков: Минфин планирует разместить на бирже акции двух-трех госкомпаний в 2026 году