Минфин предложил передавать право на ФИНВ любому участнику группы компаний
Минфин предложил передавать право на ФИНВ любому участнику группы компаний - 29.09.2025, ПРАЙМ
Минфин предложил передавать право на ФИНВ любому участнику группы компаний
Минфин России предлагает возможность передачи права применения федерального налогового инвестиционного вычета (ФИНВ) любому участнику группы компаний вне... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T11:19+0300
2025-09-29T11:19+0300
2025-09-29T11:19+0300
экономика
россия
минфин
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин России предлагает возможность передачи права применения федерального налогового инвестиционного вычета (ФИНВ) любому участнику группы компаний вне зависимости от вида деятельности, но с условиями, говорится в сообщении ведомства. Минфин подготовил проект основных направлений налоговой политики на 2026-2028 годы и законопроект для реализации этого документа. "Право на применение ФИНВ может быть передано любому участнику группы компаний вне зависимости от вида деятельности при осуществлении капитальных инвестиций организацией, которая соответствует требованиям, утвержденным Правительством РФ", - говорится в релизе министерства.
