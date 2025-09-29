https://1prime.ru/20250929/minfin--862936489.html

Минфин предложил передавать право на ФИНВ любому участнику группы компаний

29.09.2025, ПРАЙМ

Минфин предложил передавать право на ФИНВ любому участнику группы компаний

экономика

россия

минфин

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин России предлагает возможность передачи права применения федерального налогового инвестиционного вычета (ФИНВ) любому участнику группы компаний вне зависимости от вида деятельности, но с условиями, говорится в сообщении ведомства. Минфин подготовил проект основных направлений налоговой политики на 2026-2028 годы и законопроект для реализации этого документа. "Право на применение ФИНВ может быть передано любому участнику группы компаний вне зависимости от вида деятельности при осуществлении капитальных инвестиций организацией, которая соответствует требованиям, утвержденным Правительством РФ", - говорится в релизе министерства.

россия, минфин