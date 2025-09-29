Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин предложил порядок освобождения компаний от НДФЛ с продажи акций - 29.09.2025
Минфин предложил порядок освобождения компаний от НДФЛ с продажи акций
Минфин предложил порядок освобождения компаний от НДФЛ с продажи акций - 29.09.2025, ПРАЙМ
Минфин предложил порядок освобождения компаний от НДФЛ с продажи акций
Минфин РФ предложил единые условия для освобождения от НДФЛ дохода с продажи акций российских компаний, которые находились в собственности владельца более пяти... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T11:33+0300
2025-09-29T11:33+0300
экономика
россия
финансы
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил единые условия для освобождения от НДФЛ дохода с продажи акций российских компаний, которые находились в собственности владельца более пяти лет, говорится в материалах на сайте министерства. "Устанавливаются единые условия для налоговой льготы в виде освобождения от налогообложения доходов от реализации находящихся в собственности налогоплательщика более пяти лет акций и долей участия в уставном капитале российских организаций", - говорится в сообщении. Доходы, полученные физическими лицами России от продажи акций российских компаний по действующему законодательству освобождаются от налогов, если бумаги находились в собственности владельца более пяти лет. Но с 1 января 2025 года было введено ограничение для этой льготы: она распространяется только на те доходы, которые не превышают 50 миллионов рублей в год. Если же доход превышает эту сумму, то разница подлежит налогообложению по ставке 13% для резидентов Российской Федерации и 30% для нерезидентов.
рф
россия, финансы, рф
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ
11:33 29.09.2025
 
Минфин предложил порядок освобождения компаний от НДФЛ с продажи акций

Минфин предложил единые условия для освобождения от НДФЛ доходов от продажи акций

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил единые условия для освобождения от НДФЛ дохода с продажи акций российских компаний, которые находились в собственности владельца более пяти лет, говорится в материалах на сайте министерства.
"Устанавливаются единые условия для налоговой льготы в виде освобождения от налогообложения доходов от реализации находящихся в собственности налогоплательщика более пяти лет акций и долей участия в уставном капитале российских организаций", - говорится в сообщении.
Доходы, полученные физическими лицами России от продажи акций российских компаний по действующему законодательству освобождаются от налогов, если бумаги находились в собственности владельца более пяти лет.
Но с 1 января 2025 года было введено ограничение для этой льготы: она распространяется только на те доходы, которые не превышают 50 миллионов рублей в год. Если же доход превышает эту сумму, то разница подлежит налогообложению по ставке 13% для резидентов Российской Федерации и 30% для нерезидентов.
Минфин хочет разместить на бирже акции нескольких госкомпаний
