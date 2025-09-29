https://1prime.ru/20250929/minfin--862937633.html
Минфин предложил порядок освобождения компаний от НДФЛ с продажи акций
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил единые условия для освобождения от НДФЛ дохода с продажи акций российских компаний, которые находились в собственности владельца более пяти лет, говорится в материалах на сайте министерства. "Устанавливаются единые условия для налоговой льготы в виде освобождения от налогообложения доходов от реализации находящихся в собственности налогоплательщика более пяти лет акций и долей участия в уставном капитале российских организаций", - говорится в сообщении. Доходы, полученные физическими лицами России от продажи акций российских компаний по действующему законодательству освобождаются от налогов, если бумаги находились в собственности владельца более пяти лет. Но с 1 января 2025 года было введено ограничение для этой льготы: она распространяется только на те доходы, которые не превышают 50 миллионов рублей в год. Если же доход превышает эту сумму, то разница подлежит налогообложению по ставке 13% для резидентов Российской Федерации и 30% для нерезидентов.
