Минфин предложил обязать букмекеров исчислять НДФЛ по каждой сумме выигрыша

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ в проекте основных направлений налоговой политики предложил обязать букмекеров исчислять налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по каждой сумме выигрыша вне зависимости от его размера, сообщило министерство. Минфин подготовил проект основных направлений налоговой политики на 2026-2028 годы и законопроект для реализации этого документа. "Среди других изменений... налоговые агенты будут обязаны исчислять налог на доходы по каждой сумме вне зависимости от размера выигрыша, полученного участниками азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе", - говорится в материалах на сайте. "Ранее гражданин должен был самостоятельно уплачивать НДФЛ по выигрышам, не превышающим 15 тысяч рублей. Теперь такая обязанность возлагается на букмекерскую контору как налогового агента при любой сумме выигрыша", - отмечается там.

