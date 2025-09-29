Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин предложил обязать букмекеров исчислять НДФЛ по каждой сумме выигрыша - 29.09.2025, ПРАЙМ
Минфин предложил обязать букмекеров исчислять НДФЛ по каждой сумме выигрыша
Минфин предложил обязать букмекеров исчислять НДФЛ по каждой сумме выигрыша - 29.09.2025, ПРАЙМ
Минфин предложил обязать букмекеров исчислять НДФЛ по каждой сумме выигрыша
Минфин РФ в проекте основных направлений налоговой политики предложил обязать букмекеров исчислять налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по каждой сумме... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T11:45+0300
2025-09-29T11:45+0300
экономика
финансы
россия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567035_0:93:3225:1907_1920x0_80_0_0_2b1c9ba042b87914eab7a1fb33f277fe.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ в проекте основных направлений налоговой политики предложил обязать букмекеров исчислять налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по каждой сумме выигрыша вне зависимости от его размера, сообщило министерство. Минфин подготовил проект основных направлений налоговой политики на 2026-2028 годы и законопроект для реализации этого документа. "Среди других изменений... налоговые агенты будут обязаны исчислять налог на доходы по каждой сумме вне зависимости от размера выигрыша, полученного участниками азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе", - говорится в материалах на сайте. "Ранее гражданин должен был самостоятельно уплачивать НДФЛ по выигрышам, не превышающим 15 тысяч рублей. Теперь такая обязанность возлагается на букмекерскую контору как налогового агента при любой сумме выигрыша", - отмечается там.
https://1prime.ru/20250929/minfin--862935865.html
финансы, россия, минфин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Минфин
11:45 29.09.2025
 
Минфин предложил обязать букмекеров исчислять НДФЛ по каждой сумме выигрыша

В России хотят обязать букмекеров исчислять НДФЛ по каждой сумме выигрыша

© РИА Новости . Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Здание Министерства финансов России. Архивное фото
© РИА Новости . Роман Галкин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ в проекте основных направлений налоговой политики предложил обязать букмекеров исчислять налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по каждой сумме выигрыша вне зависимости от его размера, сообщило министерство.
Минфин подготовил проект основных направлений налоговой политики на 2026-2028 годы и законопроект для реализации этого документа.
"Среди других изменений... налоговые агенты будут обязаны исчислять налог на доходы по каждой сумме вне зависимости от размера выигрыша, полученного участниками азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе", - говорится в материалах на сайте.
"Ранее гражданин должен был самостоятельно уплачивать НДФЛ по выигрышам, не превышающим 15 тысяч рублей. Теперь такая обязанность возлагается на букмекерскую контору как налогового агента при любой сумме выигрыша", - отмечается там.
Здание министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Минфин предложил ряд новаций в части налоговых льгот для бизнеса
11:14
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯМинфин
 
 
