Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин обсуждает сохранение возмещения за семейную ипотеку - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250929/minfin--862940808.html
Минфин обсуждает сохранение возмещения за семейную ипотеку
Минфин обсуждает сохранение возмещения за семейную ипотеку - 29.09.2025, ПРАЙМ
Минфин обсуждает сохранение возмещения за семейную ипотеку
Минфин России обсуждает сохранение либо снижение уровня возмещения банкам за выдачу семейной ипотеки после 1 ноября, заявил журналистам заместитель министра... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T12:01+0300
2025-09-29T12:01+0300
экономика
банки
финансы
россия
рф
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859936873_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_66f9f5011bae0af4967abc36a3bceed1.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин России обсуждает сохранение либо снижение уровня возмещения банкам за выдачу семейной ипотеки после 1 ноября, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Минфин увеличил возмещение банкам в рамках семейной, дальневосточной и арктической ипотеки для льготных ипотечных кредитов с 7 августа по 1 ноября текущего года на покупку жилья в многоквартирных домах и на индивидуальное жилищное строительство. "Сейчас как раз этот вопрос обсуждаем, знаем, что рынок просит как можно скорее определиться с этим вопросом. Проводим серию встреч, анализируем ситуацию. Надеюсь, что в скором времени определимся. Есть вариант либо оставить как есть, либо снизить. Сейчас это как раз обсуждаем", - сказал Чебесков в кулуарах Форума розничных инвесторов, комментируя это возмещение.
https://1prime.ru/20250929/svo-862930952.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859936873_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_fae949cf2ed7f19a2a3529cdc7f812e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, рф, минфин
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, РФ, Минфин
12:01 29.09.2025
 
Минфин обсуждает сохранение возмещения за семейную ипотеку

Минфин обсуждает сохранение или снижение возмещения банкам за семейную ипотеку

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Ипотека. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин России обсуждает сохранение либо снижение уровня возмещения банкам за выдачу семейной ипотеки после 1 ноября, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
Минфин увеличил возмещение банкам в рамках семейной, дальневосточной и арктической ипотеки для льготных ипотечных кредитов с 7 августа по 1 ноября текущего года на покупку жилья в многоквартирных домах и на индивидуальное жилищное строительство.
"Сейчас как раз этот вопрос обсуждаем, знаем, что рынок просит как можно скорее определиться с этим вопросом. Проводим серию встреч, анализируем ситуацию. Надеюсь, что в скором времени определимся. Есть вариант либо оставить как есть, либо снизить. Сейчас это как раз обсуждаем", - сказал Чебесков в кулуарах Форума розничных инвесторов, комментируя это возмещение.
Дума
В Госдуме предложили предоставить участникам СВО льготную ипотеку
10:28
 
ЭкономикаБанкиФинансыРОССИЯРФМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала