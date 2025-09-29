https://1prime.ru/20250929/minfin--862940808.html
Минфин обсуждает сохранение возмещения за семейную ипотеку
Минфин обсуждает сохранение возмещения за семейную ипотеку
2025-09-29T12:01+0300
2025-09-29T12:01+0300
2025-09-29T12:01+0300
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин России обсуждает сохранение либо снижение уровня возмещения банкам за выдачу семейной ипотеки после 1 ноября, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Минфин увеличил возмещение банкам в рамках семейной, дальневосточной и арктической ипотеки для льготных ипотечных кредитов с 7 августа по 1 ноября текущего года на покупку жилья в многоквартирных домах и на индивидуальное жилищное строительство. "Сейчас как раз этот вопрос обсуждаем, знаем, что рынок просит как можно скорее определиться с этим вопросом. Проводим серию встреч, анализируем ситуацию. Надеюсь, что в скором времени определимся. Есть вариант либо оставить как есть, либо снизить. Сейчас это как раз обсуждаем", - сказал Чебесков в кулуарах Форума розничных инвесторов, комментируя это возмещение.
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин России обсуждает сохранение либо снижение уровня возмещения банкам за выдачу семейной ипотеки после 1 ноября, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
увеличил возмещение банкам в рамках семейной, дальневосточной и арктической ипотеки для льготных ипотечных кредитов с 7 августа по 1 ноября текущего года на покупку жилья в многоквартирных домах и на индивидуальное жилищное строительство.
"Сейчас как раз этот вопрос обсуждаем, знаем, что рынок просит как можно скорее определиться с этим вопросом. Проводим серию встреч, анализируем ситуацию. Надеюсь, что в скором времени определимся. Есть вариант либо оставить как есть, либо снизить. Сейчас это как раз обсуждаем", - сказал Чебесков в кулуарах Форума розничных инвесторов, комментируя это возмещение.
