Минфин предложил обнулить страховые взносы на зарплаты радиоэлектронщиков

2025-09-29T12:11+0300

экономика

финансы

россия

минфин

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил обнулить страховые взносы на зарплаты для организаций радиоэлектронной промышленности, превышающие предельный базовый уровень, говорится в материалах на сайте министерства. Минфин подготовил проект основных направлений налоговой политики на 2026-2028 годы и законопроект для реализации этого документа. "Для организаций в сфере радиоэлектронной промышленности снижается до 0 процентов единый пониженный тариф страховых взносов с выплат работникам сверх единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов (ЕПВБ)", - сообщает ведомство. ЕПВБ - это законодательно утвержденный порог годового дохода работника, который правительство ежегодно индексирует. В 2025 году он составляет 2,759 миллиона рублей в год, что соответствует заработной плате около 230 тысяч рублей в месяц. Сейчас компании в IT-секторе применяют льготный тариф страховых взносов - платят 7,6% с фонда оплаты труда. Причем в 2025 году взносы по той же льготной ставке уплачиваются со всей суммы зарплат, как в пределах, так и сверх предельной базы. В случае реализации предложений Минфина, зарплаты таких работников в пределах ЕПВБ будут облагаться страховыми взносами по ставке 7,6%, а зарплаты сверх этого уровня будут освобождены от обложения. Базовая ставка страховых взносов в России, которую уплачивают предприятия, не имеющие льгот, составляет 30% фонда оплаты труда в пределах базовой величины, а если совокупные выплаты работнику за год достигают ЕПВБ, ставка страховых взносов уменьшается до 15,1%.

