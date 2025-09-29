https://1prime.ru/20250929/minfin--862950396.html
Минфин предложил ограничить иностранных агентов в налоговых преференциях
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин России предложил ограничить иностранных агентов в налоговых преференциях, установить для них единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 30%, говорится в материалах на сайте министерства."Иностранных агентов предлагается ограничить в использовании налоговых преференций. Такие предложения содержатся в подготовленном Минфином России законопроекте, направленном на реализацию отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики", - указывается в материалах."Для иностранных агентов устанавливается единая налоговая ставка по НДФЛ в размере 30%. Также им будет недоступно получение налоговых вычетов на долгосрочные вложения (инвестиции), освобождение от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании", - уточняет Минфин.Минфин в проекте в том числе предложил ограничить возможность использования налоговых преференций организациям, имеющим статус иноагента, а также компаниям с прямой или косвенной долей участия иноагентов в уставном капитале от 10%."В частности, имеющим такой статус организациям будет запрещено применять пониженные ставки по налогу на прибыль, и пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества (имущественных прав)", - отмечается в материалах.
