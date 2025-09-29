https://1prime.ru/20250929/minfin--862951688.html

Минфин направит на покрытие дефицита бюджета 38,5 миллиарда рублей

Минфин направит на покрытие дефицита бюджета 38,5 миллиарда рублей - 29.09.2025, ПРАЙМ

Минфин направит на покрытие дефицита бюджета 38,5 миллиарда рублей

Минфин РФ потратит 38,5 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния на финансирование дефицита бюджета в 2026 году, к концу года объем фонда составит | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T14:47+0300

2025-09-29T14:47+0300

2025-09-29T14:47+0300

экономика

финансы

рф

фнб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ потратит 38,5 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния на финансирование дефицита бюджета в 2026 году, к концу года объем фонда составит 5,8% ВВП, говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. "В 2026 и 2028 годах ожидается пополнение средств Фонда национального благосостояния в размере формирования дополнительных нефтегазовых доходов в 2025 и 2027 годах соответственно. В 2026 году в пределах недополученных нефтегазовых доходов будет направлено 38,5 млрд рублей на финансирование дефицита федерального бюджета", - говорится в пояснительной записке к проекту бюджета. Согласно представленным данным, объем ФНБ на конец 2026 года составит 13,66 триллиона рублей, или 5,8% ВВП, к концу 2027 года он будет составлять 13,837 триллиона рублей, или 5,4% ВВП, а к конце 2028 года 14,317 триллиона рублей, или 5,2% ВВП.

https://1prime.ru/20250929/minfin--862941730.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рф, фнб