Минфин направит на покрытие дефицита бюджета 38,5 миллиарда рублей

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ потратит 38,5 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния на финансирование дефицита бюджета в 2026 году, к концу года объем фонда составит 5,8% ВВП, говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. "В 2026 и 2028 годах ожидается пополнение средств Фонда национального благосостояния в размере формирования дополнительных нефтегазовых доходов в 2025 и 2027 годах соответственно. В 2026 году в пределах недополученных нефтегазовых доходов будет направлено 38,5 млрд рублей на финансирование дефицита федерального бюджета", - говорится в пояснительной записке к проекту бюджета. Согласно представленным данным, объем ФНБ на конец 2026 года составит 13,66 триллиона рублей, или 5,8% ВВП, к концу 2027 года он будет составлять 13,837 триллиона рублей, или 5,4% ВВП, а к конце 2028 года 14,317 триллиона рублей, или 5,2% ВВП.
