Минфин сохранил возможность привлечения внешних заимствований - 29.09.2025
Минфин сохранил возможность привлечения внешних заимствований
2025-09-29T14:56+0300
2025-09-29T14:56+0300
экономика
финансы
сша
рф
минфин рф
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин России сохранил в проекте бюджета возможность привлечения внешних заимствований объемом в эквиваленте 1 миллиарда долларов, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. "В 2026-2028 годах планируется размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в объеме до эквивалента 1 000,0 миллиона долларов США ежегодно, что эквивалентно 92 200,0 миллиона рублей, 95 800,0 миллиона рублей, 100 100,0 миллиона рублей соответственно", - говорится в документе. Объем погашения государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в 2026 году составит 284,736 миллиарда рублей (эквивалент 3,088 миллиарда долларов), в 2027 году - 370,939 миллиарда рублей (эквивалент 3,872 миллиарда долларов) и в 2028 году - 255,157 миллиарда рублей (эквивалент 2,549 миллиарда долларов).
сша
рф
финансы, сша, рф, минфин рф
Экономика, Финансы, США, РФ, Минфин РФ
14:56 29.09.2025
 
Минфин сохранил возможность привлечения внешних заимствований

Минфин допустил привлечение внешних заимствований на 1 миллиард рублей в год

© РИА Новости . Роман Галкин | Здание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Роман Галкин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин России сохранил в проекте бюджета возможность привлечения внешних заимствований объемом в эквиваленте 1 миллиарда долларов, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
"В 2026-2028 годах планируется размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в объеме до эквивалента 1 000,0 миллиона долларов США ежегодно, что эквивалентно 92 200,0 миллиона рублей, 95 800,0 миллиона рублей, 100 100,0 миллиона рублей соответственно", - говорится в документе.
Объем погашения государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в 2026 году составит 284,736 миллиарда рублей (эквивалент 3,088 миллиарда долларов), в 2027 году - 370,939 миллиарда рублей (эквивалент 3,872 миллиарда долларов) и в 2028 году - 255,157 миллиарда рублей (эквивалент 2,549 миллиарда долларов).
Минфин предложил порядок освобождения компаний от НДФЛ с продажи акций
11:33
 
Экономика Финансы США РФ Минфин РФ
 
 
