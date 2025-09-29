Минфин сохранил возможность привлечения внешних заимствований

https://1prime.ru/20250929/minfin--862952107.html

2025-09-29T14:56+0300

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин России сохранил в проекте бюджета возможность привлечения внешних заимствований объемом в эквиваленте 1 миллиарда долларов, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. "В 2026-2028 годах планируется размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в объеме до эквивалента 1 000,0 миллиона долларов США ежегодно, что эквивалентно 92 200,0 миллиона рублей, 95 800,0 миллиона рублей, 100 100,0 миллиона рублей соответственно", - говорится в документе. Объем погашения государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в 2026 году составит 284,736 миллиарда рублей (эквивалент 3,088 миллиарда долларов), в 2027 году - 370,939 миллиарда рублей (эквивалент 3,872 миллиарда долларов) и в 2028 году - 255,157 миллиарда рублей (эквивалент 2,549 миллиарда долларов).

