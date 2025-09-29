https://1prime.ru/20250929/minfin--862957177.html

Минфин дал прогноз по поступлениям НДФЛ на доходы по банковским депозитам

Минфин дал прогноз по поступлениям НДФЛ на доходы по банковским депозитам - 29.09.2025, ПРАЙМ

Минфин дал прогноз по поступлениям НДФЛ на доходы по банковским депозитам

Минфин РФ ожидает поступлений налога на доходы по банковским депозитам в бюджет РФ в 2026 году на 567,6 миллиарда рубелей, говорится в пояснительной записке к... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T16:16+0300

2025-09-29T16:16+0300

2025-09-29T16:16+0300

экономика

финансы

рф

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75802/56/758025625_0:17:600:355_1920x0_80_0_0_e3c16c06b4f6edc135acaf32b35533e0.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает поступлений налога на доходы по банковским депозитам в бюджет РФ в 2026 году на 567,6 миллиарда рубелей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. Это больше половины общего объема поступлений от НДФЛ в федеральный бюджет, которые ожидаются в следующем году в объеме почти 1,067 триллиона рублей. В 2027 и 2028 годах поступления от НДФЛ на доходы по депозитам снизятся, согласно прогнозу Минфина, до 305,427 миллиарда и 235,015 миллиарда рублей соответственно. А в 2025 году Минфин оценил поступления от налога в 304,562 миллиарда рублей. Поступления НДФЛ с доходов, превышающих 2,4 миллиона рублей, включая налог с прибыли контролируемых российскими налогоплательщиками иностранных компаний, в 2026 году ожидаются на уровне 363,297 миллиарда рублей, в 2027 году - 392,737 миллиарда рублей, а в 2028 году - 422,555 миллиарда рублей. В текущем году эти поступления оцениваются в 335,952 миллиарда рублей. Поступления НДФЛ в отношении доходов от дивидендов, превышающих 2,4 миллиона рублей, ожидаются в объеме 100,257 миллиарда рублей, а в 2027 и 2028 годах соответственно - 107,302 миллиарда и 118,26 миллиарда рублей. В 2025 году эти поступления составят, согласно оценке, 101,079 миллиарда рублей. Иные виды НДФЛ, как ожидается, принесут бюджету РФ в 2026-2028 годах соответственно 35,535 миллиарда, 38,26 миллиарда и 41,024 миллиарда рублей. В 2025 году они ожидаются на уровне 33,07 миллиарда рублей. "На динамику прогнозируемых поступлений повлияли рост фонда заработной платы, прибыли прибыльных организаций и индекса потребительских цен, а также прогнозируемая динамика ключевой ставки", – говорится в пояснительной записке.

https://1prime.ru/20250929/minfin--862939146.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рф, минфин