Минфин дал прогноз по поступлениям НДФЛ на доходы по банковским депозитам
2025-09-29T16:16+0300
2025-09-29T16:16+0300
2025-09-29T16:16+0300
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает поступлений налога на доходы по банковским депозитам в бюджет РФ в 2026 году на 567,6 миллиарда рубелей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. Это больше половины общего объема поступлений от НДФЛ в федеральный бюджет, которые ожидаются в следующем году в объеме почти 1,067 триллиона рублей. В 2027 и 2028 годах поступления от НДФЛ на доходы по депозитам снизятся, согласно прогнозу Минфина, до 305,427 миллиарда и 235,015 миллиарда рублей соответственно. А в 2025 году Минфин оценил поступления от налога в 304,562 миллиарда рублей. Поступления НДФЛ с доходов, превышающих 2,4 миллиона рублей, включая налог с прибыли контролируемых российскими налогоплательщиками иностранных компаний, в 2026 году ожидаются на уровне 363,297 миллиарда рублей, в 2027 году - 392,737 миллиарда рублей, а в 2028 году - 422,555 миллиарда рублей. В текущем году эти поступления оцениваются в 335,952 миллиарда рублей. Поступления НДФЛ в отношении доходов от дивидендов, превышающих 2,4 миллиона рублей, ожидаются в объеме 100,257 миллиарда рублей, а в 2027 и 2028 годах соответственно - 107,302 миллиарда и 118,26 миллиарда рублей. В 2025 году эти поступления составят, согласно оценке, 101,079 миллиарда рублей. Иные виды НДФЛ, как ожидается, принесут бюджету РФ в 2026-2028 годах соответственно 35,535 миллиарда, 38,26 миллиарда и 41,024 миллиарда рублей. В 2025 году они ожидаются на уровне 33,07 миллиарда рублей. "На динамику прогнозируемых поступлений повлияли рост фонда заработной платы, прибыли прибыльных организаций и индекса потребительских цен, а также прогнозируемая динамика ключевой ставки", – говорится в пояснительной записке.
