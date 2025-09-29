Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин дал прогноз по поступлениям НДФЛ на доходы по банковским депозитам - 29.09.2025
Минфин дал прогноз по поступлениям НДФЛ на доходы по банковским депозитам
Минфин дал прогноз по поступлениям НДФЛ на доходы по банковским депозитам - 29.09.2025, ПРАЙМ
Минфин дал прогноз по поступлениям НДФЛ на доходы по банковским депозитам
Минфин РФ ожидает поступлений налога на доходы по банковским депозитам в бюджет РФ в 2026 году на 567,6 миллиарда рубелей, говорится в пояснительной записке к... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T16:16+0300
2025-09-29T16:16+0300
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает поступлений налога на доходы по банковским депозитам в бюджет РФ в 2026 году на 567,6 миллиарда рубелей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. Это больше половины общего объема поступлений от НДФЛ в федеральный бюджет, которые ожидаются в следующем году в объеме почти 1,067 триллиона рублей. В 2027 и 2028 годах поступления от НДФЛ на доходы по депозитам снизятся, согласно прогнозу Минфина, до 305,427 миллиарда и 235,015 миллиарда рублей соответственно. А в 2025 году Минфин оценил поступления от налога в 304,562 миллиарда рублей. Поступления НДФЛ с доходов, превышающих 2,4 миллиона рублей, включая налог с прибыли контролируемых российскими налогоплательщиками иностранных компаний, в 2026 году ожидаются на уровне 363,297 миллиарда рублей, в 2027 году - 392,737 миллиарда рублей, а в 2028 году - 422,555 миллиарда рублей. В текущем году эти поступления оцениваются в 335,952 миллиарда рублей. Поступления НДФЛ в отношении доходов от дивидендов, превышающих 2,4 миллиона рублей, ожидаются в объеме 100,257 миллиарда рублей, а в 2027 и 2028 годах соответственно - 107,302 миллиарда и 118,26 миллиарда рублей. В 2025 году эти поступления составят, согласно оценке, 101,079 миллиарда рублей. Иные виды НДФЛ, как ожидается, принесут бюджету РФ в 2026-2028 годах соответственно 35,535 миллиарда, 38,26 миллиарда и 41,024 миллиарда рублей. В 2025 году они ожидаются на уровне 33,07 миллиарда рублей. "На динамику прогнозируемых поступлений повлияли рост фонда заработной платы, прибыли прибыльных организаций и индекса потребительских цен, а также прогнозируемая динамика ключевой ставки", – говорится в пояснительной записке.
финансы, рф, минфин
Экономика, Финансы, РФ, Минфин
16:16 29.09.2025
 
Минфин дал прогноз по поступлениям НДФЛ на доходы по банковским депозитам

Минфин ожидает поступлений НДФЛ на доходы по банковским депозитам на 567,6 млрд рублей

Минфин. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает поступлений налога на доходы по банковским депозитам в бюджет РФ в 2026 году на 567,6 миллиарда рубелей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы.
Это больше половины общего объема поступлений от НДФЛ в федеральный бюджет, которые ожидаются в следующем году в объеме почти 1,067 триллиона рублей.
В 2027 и 2028 годах поступления от НДФЛ на доходы по депозитам снизятся, согласно прогнозу Минфина, до 305,427 миллиарда и 235,015 миллиарда рублей соответственно. А в 2025 году Минфин оценил поступления от налога в 304,562 миллиарда рублей.
Поступления НДФЛ с доходов, превышающих 2,4 миллиона рублей, включая налог с прибыли контролируемых российскими налогоплательщиками иностранных компаний, в 2026 году ожидаются на уровне 363,297 миллиарда рублей, в 2027 году - 392,737 миллиарда рублей, а в 2028 году - 422,555 миллиарда рублей. В текущем году эти поступления оцениваются в 335,952 миллиарда рублей.
Поступления НДФЛ в отношении доходов от дивидендов, превышающих 2,4 миллиона рублей, ожидаются в объеме 100,257 миллиарда рублей, а в 2027 и 2028 годах соответственно - 107,302 миллиарда и 118,26 миллиарда рублей. В 2025 году эти поступления составят, согласно оценке, 101,079 миллиарда рублей.
Иные виды НДФЛ, как ожидается, принесут бюджету РФ в 2026-2028 годах соответственно 35,535 миллиарда, 38,26 миллиарда и 41,024 миллиарда рублей. В 2025 году они ожидаются на уровне 33,07 миллиарда рублей.
"На динамику прогнозируемых поступлений повлияли рост фонда заработной платы, прибыли прибыльных организаций и индекса потребительских цен, а также прогнозируемая динамика ключевой ставки", – говорится в пояснительной записке.
