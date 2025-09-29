В России назвали сумму прожиточного минимума в 2026 году

https://1prime.ru/20250929/minimum--862951168.html

экономика

общество

россия

госдума

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Прожиточный минимум на душу населения в России в 2026 году составит 18 939 рублей, а для трудоспособного населения - 20 644 рублей, указано в материалах к проекту трехлетнего бюджета. Правительство России в понедельник внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. "Установить в 2026 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в размере 18 939 рублей, для трудоспособного населения - 20 644 рублей, пенсионеров - 16 288 рублей, детей - 18 371 рубля", - указано в материалах к проекту бюджета.

