В России назвали сумму прожиточного минимума в 2026 году
В России назвали сумму прожиточного минимума в 2026 году
2025-09-29T14:35+0300
2025-09-29T14:35+0300
2025-09-29T14:35+0300
экономика
общество
россия
госдума
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Прожиточный минимум на душу населения в России в 2026 году составит 18 939 рублей, а для трудоспособного населения - 20 644 рублей, указано в материалах к проекту трехлетнего бюджета. Правительство России в понедельник внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. "Установить в 2026 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в размере 18 939 рублей, для трудоспособного населения - 20 644 рублей, пенсионеров - 16 288 рублей, детей - 18 371 рубля", - указано в материалах к проекту бюджета.
общество , россия, госдума
Экономика, Общество , РОССИЯ, Госдума
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Прожиточный минимум на душу населения в России в 2026 году составит 18 939 рублей, а для трудоспособного населения - 20 644 рублей, указано в материалах к проекту трехлетнего бюджета.
Правительство России в понедельник внесло в Госдуму
проект федерального бюджета на 2026-2028 годы.
"Установить в 2026 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в размере 18 939 рублей, для трудоспособного населения - 20 644 рублей, пенсионеров - 16 288 рублей, детей - 18 371 рубля", - указано в материалах к проекту бюджета.
