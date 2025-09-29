https://1prime.ru/20250929/minsk-862920838.html
Стратегию научно-технологического развития СНГ подпишут в Минске
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Главы правительств стран СНГ планируют подписать в Минске Стратегию научно-технологического развития до 2035 года, сообщили в аппарате правительства РФ.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 29–30 сентября в Минске примет участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета.
"Планируется подписание Стратегии научно-технологического развития СНГ на 2026–2035 годы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документ предусматривает улучшение качества научных исследований и технологических разработок для получения значимых результатов в фундаментальных научных областях и повышения эффективности внедрения результатов прикладных исследований в производство высокотехнологичной продукции.
Кроме того, на заседании Совета глав правительств СНГ будет уделено внимание взаимодействию в области мультимодальных транспортных коридоров, лесной промышленности, агропромышленном комплексе.
"Главы делегаций подпишут Стратегию цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств – участников СНГ. Стратегия предполагает создание единого цифрового пространства на магистральных транспортных коммуникациях стран Содружества для интеграции с мировыми логистическими системами", - отметили в правительстве.
В области сельского хозяйства будет подписано Соглашение о сотрудничестве стран СНГ по предупреждению развития саранчовых вредителей.
"Соглашение направлено на минимизацию негативного воздействия саранчовых вредителей на продовольственную безопасность и включает совместные действия по фитомониторингу, защите растений и охране здоровья людей и окружающей среды", - говорится в сообщении.
Также планируется утвердить план по реализации в 2026–2030 годах рамочной программы сотрудничества государств – участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях.
