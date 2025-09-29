Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стратегию научно-технологического развития СНГ подпишут в Минске - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250929/minsk-862920838.html
Стратегию научно-технологического развития СНГ подпишут в Минске
Стратегию научно-технологического развития СНГ подпишут в Минске - 29.09.2025, ПРАЙМ
Стратегию научно-технологического развития СНГ подпишут в Минске
Главы правительств стран СНГ планируют подписать в Минске Стратегию научно-технологического развития до 2035 года, сообщили в аппарате правительства РФ. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T00:30+0300
2025-09-29T00:30+0300
технологии
экономика
минск
рф
михаил мишустин
снг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862920838.jpg?1759095013
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Главы правительств стран СНГ планируют подписать в Минске Стратегию научно-технологического развития до 2035 года, сообщили в аппарате правительства РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 29–30 сентября в Минске примет участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета. "Планируется подписание Стратегии научно-технологического развития СНГ на 2026–2035 годы", - говорится в сообщении. Отмечается, что документ предусматривает улучшение качества научных исследований и технологических разработок для получения значимых результатов в фундаментальных научных областях и повышения эффективности внедрения результатов прикладных исследований в производство высокотехнологичной продукции. Кроме того, на заседании Совета глав правительств СНГ будет уделено внимание взаимодействию в области мультимодальных транспортных коридоров, лесной промышленности, агропромышленном комплексе. "Главы делегаций подпишут Стратегию цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств – участников СНГ. Стратегия предполагает создание единого цифрового пространства на магистральных транспортных коммуникациях стран Содружества для интеграции с мировыми логистическими системами", - отметили в правительстве. В области сельского хозяйства будет подписано Соглашение о сотрудничестве стран СНГ по предупреждению развития саранчовых вредителей. "Соглашение направлено на минимизацию негативного воздействия саранчовых вредителей на продовольственную безопасность и включает совместные действия по фитомониторингу, защите растений и охране здоровья людей и окружающей среды", - говорится в сообщении. Также планируется утвердить план по реализации в 2026–2030 годах рамочной программы сотрудничества государств – участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях.
минск
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, минск, рф, михаил мишустин, снг
Технологии, Экономика, МИНСК, РФ, Михаил Мишустин, СНГ
00:30 29.09.2025
 
Стратегию научно-технологического развития СНГ подпишут в Минске

Главы правительств СНГ подпишут Стратегию научно-технологического развития

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Главы правительств стран СНГ планируют подписать в Минске Стратегию научно-технологического развития до 2035 года, сообщили в аппарате правительства РФ.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 29–30 сентября в Минске примет участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета.
"Планируется подписание Стратегии научно-технологического развития СНГ на 2026–2035 годы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документ предусматривает улучшение качества научных исследований и технологических разработок для получения значимых результатов в фундаментальных научных областях и повышения эффективности внедрения результатов прикладных исследований в производство высокотехнологичной продукции.
Кроме того, на заседании Совета глав правительств СНГ будет уделено внимание взаимодействию в области мультимодальных транспортных коридоров, лесной промышленности, агропромышленном комплексе.
"Главы делегаций подпишут Стратегию цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств – участников СНГ. Стратегия предполагает создание единого цифрового пространства на магистральных транспортных коммуникациях стран Содружества для интеграции с мировыми логистическими системами", - отметили в правительстве.
В области сельского хозяйства будет подписано Соглашение о сотрудничестве стран СНГ по предупреждению развития саранчовых вредителей.
"Соглашение направлено на минимизацию негативного воздействия саранчовых вредителей на продовольственную безопасность и включает совместные действия по фитомониторингу, защите растений и охране здоровья людей и окружающей среды", - говорится в сообщении.
Также планируется утвердить план по реализации в 2026–2030 годах рамочной программы сотрудничества государств – участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях.
 
ЭкономикаТехнологииМИНСКРФМихаил МишустинСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала