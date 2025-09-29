https://1prime.ru/20250929/minsk-862920838.html

Стратегию научно-технологического развития СНГ подпишут в Минске

Стратегию научно-технологического развития СНГ подпишут в Минске - 29.09.2025, ПРАЙМ

Стратегию научно-технологического развития СНГ подпишут в Минске

Главы правительств стран СНГ планируют подписать в Минске Стратегию научно-технологического развития до 2035 года, сообщили в аппарате правительства РФ. | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T00:30+0300

2025-09-29T00:30+0300

2025-09-29T00:30+0300

технологии

экономика

минск

рф

михаил мишустин

снг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862920838.jpg?1759095013

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Главы правительств стран СНГ планируют подписать в Минске Стратегию научно-технологического развития до 2035 года, сообщили в аппарате правительства РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 29–30 сентября в Минске примет участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета. "Планируется подписание Стратегии научно-технологического развития СНГ на 2026–2035 годы", - говорится в сообщении. Отмечается, что документ предусматривает улучшение качества научных исследований и технологических разработок для получения значимых результатов в фундаментальных научных областях и повышения эффективности внедрения результатов прикладных исследований в производство высокотехнологичной продукции. Кроме того, на заседании Совета глав правительств СНГ будет уделено внимание взаимодействию в области мультимодальных транспортных коридоров, лесной промышленности, агропромышленном комплексе. "Главы делегаций подпишут Стратегию цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств – участников СНГ. Стратегия предполагает создание единого цифрового пространства на магистральных транспортных коммуникациях стран Содружества для интеграции с мировыми логистическими системами", - отметили в правительстве. В области сельского хозяйства будет подписано Соглашение о сотрудничестве стран СНГ по предупреждению развития саранчовых вредителей. "Соглашение направлено на минимизацию негативного воздействия саранчовых вредителей на продовольственную безопасность и включает совместные действия по фитомониторингу, защите растений и охране здоровья людей и окружающей среды", - говорится в сообщении. Также планируется утвердить план по реализации в 2026–2030 годах рамочной программы сотрудничества государств – участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях.

минск

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, минск, рф, михаил мишустин, снг