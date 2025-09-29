https://1prime.ru/20250929/mintrans-862962216.html

На развитие морского транспорта в России направят 49,4 миллиарда рублей

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. На развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта в России планируется направить 49,4 миллиарда рублей в период 2026-2028 годов, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. Так, согласно материалам, на федеральный проект "Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта" в 2026 году планируется направить 9,63 миллиарда рублей, в 2027 году – почти 19,3 миллиарда рублей и в 2028 году – 20,5 миллиарда рублей. Уточняется, что из этих средств в следующем году 5 миллиардов рублей будет выделено на субсидии российским организациям для возмещения расходов на "осуществление морских перевозок грузов в (из) Калининградскую область в условиях внешнего санкционного воздействия". Еще свыше 1,1 миллиарда рублей в 2026 году направят в виде субсидии бюджету Мурманской области на обеспечение разработки документации по удалению затонувшего имущества. Согласно пояснительной записке, также предусмотрена субсидия ФГУП "Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс" в объеме почти 4,5 миллиарда на период 2026-2028 годы. Еще свыше 38 миллиардов рублей планируется направить на создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов. "При планировании бюджетных ассигнований на реализацию федерального проекта "Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта" предусмотрены бюджетные ассигнования ... в части строительства многофункциональных аварийно-спасательных судов ледового класса мощностью 7 МВт проекта MPSV06M и мощностью 18 МВт проекта IBSV02", - говорится в пояснительной записке.

