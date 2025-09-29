https://1prime.ru/20250929/mintrud--862934967.html
Минтруд рассказал о проекте бюджета СФР на 2026 год
Проект бюджета Социального фонда РФ на 2026 год предусматривает выполнение всех социальных обязательств в полном объеме, говорится в сообщении Минтруда. | 29.09.2025, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/21/837612103_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_151c918c6888f47e4decd931d36b64c4.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета Социального фонда РФ на 2026 год предусматривает выполнение всех социальных обязательств в полном объеме, говорится в сообщении Минтруда. "В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки в следующем году будет направлено более 18,7 трлн рублей через Социальный фонд. Такие параметры предусматривает проект бюджета СФР на 2026 год. Бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств в полном объеме", - сказано в сообщении.
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/21/837612103_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_56082fbe2edf0a3da6e9b8a68bdeb933.jpg
