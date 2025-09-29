https://1prime.ru/20250929/mintrud--862934967.html

Минтруд рассказал о проекте бюджета СФР на 2026 год

Минтруд рассказал о проекте бюджета СФР на 2026 год

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета Социального фонда РФ на 2026 год предусматривает выполнение всех социальных обязательств в полном объеме, говорится в сообщении Минтруда. "В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки в следующем году будет направлено более 18,7 трлн рублей через Социальный фонд. Такие параметры предусматривает проект бюджета СФР на 2026 год. Бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств в полном объеме", - сказано в сообщении.

