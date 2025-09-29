https://1prime.ru/20250929/mintrud-862933136.html
Минтруд рассказал о единых пособиях на обеспечение семей в 2026 году
Минтруд рассказал о единых пособиях на обеспечение семей в 2026 году
Минтруд рассказал о единых пособиях на обеспечение семей в 2026 году
Около 1,76 триллиона рублей планируется направить на обеспечение семей РФ единым пособием в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда.
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Около 1,76 триллиона рублей планируется направить на обеспечение семей РФ единым пособием в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда. "На единое пособие для семей с детьми планируется направить порядка 1,76 триллиона рублей", - сказано в сообщении.
Минтруд рассказал о единых пособиях на обеспечение семей в 2026 году
Минтруд: на единое пособие для семей с детьми направят 1,76 триллиона рублей
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Около 1,76 триллиона рублей планируется направить на обеспечение семей РФ единым пособием в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда.
"На единое пособие для семей с детьми планируется направить порядка 1,76 триллиона рублей", - сказано в сообщении.
