Минтруд рассказал о единых пособиях на обеспечение семей в 2026 году

2025-09-29T10:54+0300

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Около 1,76 триллиона рублей планируется направить на обеспечение семей РФ единым пособием в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда. "На единое пособие для семей с детьми планируется направить порядка 1,76 триллиона рублей", - сказано в сообщении.

