Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности вырастет

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 тысяч рублей в месяц с 2026 года согласно проекту бюджета Соцфонда, говорится в сообщении Минтруда РФ. "В 2026 году возрастут максимальные суммы страховых пособий. Так, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 тысяч рублей в месяц", - указано в сообщении.

