Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком вырастет до 83 тысяч рублей
Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком вырастет до 83 тысяч рублей - 29.09.2025, ПРАЙМ
Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком вырастет до 83 тысяч рублей
Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян вырастет до 83 тысяч рублей в месяц с 2026 года, говорится в сообщении... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T10:56+0300
2025-09-29T10:56+0300
2025-09-29T10:56+0300
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян вырастет до 83 тысяч рублей в месяц с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда "Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан до 83 тысяч рублей в месяц", - сообщили в ведомстве.
Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком вырастет до 83 тысяч рублей
Минтруд: максимальная сумма пособия по уходу за ребенком вырастет до 83 тысяч рублей
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян вырастет до 83 тысяч рублей в месяц с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда
"Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан до 83 тысяч рублей в месяц", - сообщили в ведомстве.
