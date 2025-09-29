Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком вырастет до 83 тысяч рублей
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян вырастет до 83 тысяч рублей в месяц с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда "Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан до 83 тысяч рублей в месяц", - сообщили в ведомстве.
10:56 29.09.2025
 
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян вырастет до 83 тысяч рублей в месяц с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда
"Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан до 83 тысяч рублей в месяц", - сообщили в ведомстве.
Заголовок открываемого материала