Индексация пенсий может пройти разово с 1 января 2026 года
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Индексация пенсий в следующем году может пройти разово с 1 января на уровень выше инфляции, говорится в сообщении Минтруда России. "Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января - выше инфляции, - отметили в ведомстве.
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Индексация пенсий в следующем году может пройти разово с 1 января на уровень выше инфляции, говорится в сообщении Минтруда России.
"Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января - выше инфляции, - отметили в ведомстве.
