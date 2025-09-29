https://1prime.ru/20250929/mintrud-862933973.html

Индексация пенсий может пройти разово с 1 января 2026 года

экономика

социальный фонд

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Индексация пенсий в следующем году может пройти разово с 1 января на уровень выше инфляции, говорится в сообщении Минтруда России. "Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января - выше инфляции, - отметили в ведомстве.

