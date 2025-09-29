Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтруд рассказал о финансировании мер по предупреждению профзаболеваний - 29.09.2025
Минтруд рассказал о финансировании мер по предупреждению профзаболеваний
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Финансирование мер по предупреждению профзаболеваний составит 42,1 миллиарда рублей в 2026 году, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. "С 2026 года продолжится рост финансирования предупредительных мер по снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и в общей сложности составит 42,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Экономика, Общество , РФ
11:29 29.09.2025
 
Минтруд рассказал о финансировании мер по предупреждению профзаболеваний

На борьбу с профзаболеваниями выделят 42,1 миллиарда рублей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинтруд России
Минтруд России. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Финансирование мер по предупреждению профзаболеваний составит 42,1 миллиарда рублей в 2026 году, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
"С 2026 года продолжится рост финансирования предупредительных мер по снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и в общей сложности составит 42,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Минтруд рассказал о проекте бюджета СФР на 2026 год
11:09
 
