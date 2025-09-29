https://1prime.ru/20250929/mintrud-862936951.html

Минтруд рассказал о финансировании мер по предупреждению профзаболеваний

Минтруд рассказал о финансировании мер по предупреждению профзаболеваний - 29.09.2025, ПРАЙМ

Минтруд рассказал о финансировании мер по предупреждению профзаболеваний

Финансирование мер по предупреждению профзаболеваний составит 42,1 миллиарда рублей в 2026 году, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T11:29+0300

2025-09-29T11:29+0300

2025-09-29T11:29+0300

экономика

общество

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83761/21/837612103_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_151c918c6888f47e4decd931d36b64c4.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Финансирование мер по предупреждению профзаболеваний составит 42,1 миллиарда рублей в 2026 году, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. "С 2026 года продолжится рост финансирования предупредительных мер по снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и в общей сложности составит 42,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250929/mintrud--862934967.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф