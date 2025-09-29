https://1prime.ru/20250929/mintrud-862936951.html
Минтруд рассказал о финансировании мер по предупреждению профзаболеваний
2025-09-29T11:29+0300
экономика
общество
рф
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Финансирование мер по предупреждению профзаболеваний составит 42,1 миллиарда рублей в 2026 году, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. "С 2026 года продолжится рост финансирования предупредительных мер по снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и в общей сложности составит 42,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
общество , рф
"С 2026 года продолжится рост финансирования предупредительных мер по снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и в общей сложности составит 42,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
