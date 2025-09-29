Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минцифры расширило список IT-компаний для оформления льготной ипотеки - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250929/mintsifry--862946406.html
Минцифры расширило список IT-компаний для оформления льготной ипотеки
Минцифры расширило список IT-компаний для оформления льготной ипотеки - 29.09.2025, ПРАЙМ
Минцифры расширило список IT-компаний для оформления льготной ипотеки
Минцифры РФ расширило список IT-компаний, сотрудники которых могут претендовать на получение льготной ипотеки - перечень увеличился в 2,5 раза по сравнению с... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T13:09+0300
2025-09-29T13:09+0300
экономика
бизнес
технологии
рф
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059922_0:154:3888:2341_1920x0_80_0_0_54332d449351c446297ec595b8217757.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минцифры РФ расширило список IT-компаний, сотрудники которых могут претендовать на получение льготной ипотеки - перечень увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом, до 7 тысяч организаций, сообщило министерство в своем Telegram-канале. "Расширен список ИТ-компаний, сотрудники которых могут оформить льготную ипотеку. Теперь в перечне порядка 7 тысяч организаций, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2024 годом и на 1 тысячу - по сравнению с предыдущим обновлением списка", - сказано в сообщении. В список попали компании, которые применяли налоговые льготы по итогам прошлого года, а также обеспечили раскрытие налоговой тайны, подав согласие в Федеральную налоговую службу до 20 сентября. В министерстве уточнили, что благодаря согласию банк сможет убедиться, что заёмщик действительно работает в компании, подходящей под условия IT-ипотеки. "Следующее обновление списка запланировано ближе к 25 мая 2026 года. Те компании, которые не нашли себя в перечне, могут подать новое согласие до 20 мая следующего года и (или) заявиться на налоговые льготы до конца 2025 года. Для этого по итогам года доход от ИТ-деятельности должен составлять не менее 70%", - добавили в министерстве.
https://1prime.ru/20250923/mintsifry-862657107.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059922_282:0:3607:2494_1920x0_80_0_0_223589180ed63c25dbd3e0a09d00995d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, рф, фнс россии
Экономика, Бизнес, Технологии, РФ, ФНС России
13:09 29.09.2025
 
Минцифры расширило список IT-компаний для оформления льготной ипотеки

Минцифры расширило список компаний IT-компаний, которые могут получить льготную ипотеку

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минцифры РФ расширило список IT-компаний, сотрудники которых могут претендовать на получение льготной ипотеки - перечень увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом, до 7 тысяч организаций, сообщило министерство в своем Telegram-канале.
"Расширен список ИТ-компаний, сотрудники которых могут оформить льготную ипотеку. Теперь в перечне порядка 7 тысяч организаций, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2024 годом и на 1 тысячу - по сравнению с предыдущим обновлением списка", - сказано в сообщении.
В список попали компании, которые применяли налоговые льготы по итогам прошлого года, а также обеспечили раскрытие налоговой тайны, подав согласие в Федеральную налоговую службу до 20 сентября. В министерстве уточнили, что благодаря согласию банк сможет убедиться, что заёмщик действительно работает в компании, подходящей под условия IT-ипотеки.
"Следующее обновление списка запланировано ближе к 25 мая 2026 года. Те компании, которые не нашли себя в перечне, могут подать новое согласие до 20 мая следующего года и (или) заявиться на налоговые льготы до конца 2025 года. Для этого по итогам года доход от ИТ-деятельности должен составлять не менее 70%", - добавили в министерстве.
Строительство жилого комплекса у метро Черкизовская в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Минцифры поддержало возбуждение антимонопольного дела против группы ПИК
23 сентября, 13:04
 
ЭкономикаБизнесТехнологииРФФНС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала