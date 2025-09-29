https://1prime.ru/20250929/mintsifry--862946406.html

Минцифры расширило список IT-компаний для оформления льготной ипотеки

Минцифры расширило список IT-компаний для оформления льготной ипотеки - 29.09.2025, ПРАЙМ

Минцифры расширило список IT-компаний для оформления льготной ипотеки

Минцифры РФ расширило список IT-компаний, сотрудники которых могут претендовать на получение льготной ипотеки - перечень увеличился в 2,5 раза по сравнению с... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T13:09+0300

2025-09-29T13:09+0300

2025-09-29T13:09+0300

экономика

бизнес

технологии

рф

фнс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059922_0:154:3888:2341_1920x0_80_0_0_54332d449351c446297ec595b8217757.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минцифры РФ расширило список IT-компаний, сотрудники которых могут претендовать на получение льготной ипотеки - перечень увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом, до 7 тысяч организаций, сообщило министерство в своем Telegram-канале. "Расширен список ИТ-компаний, сотрудники которых могут оформить льготную ипотеку. Теперь в перечне порядка 7 тысяч организаций, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2024 годом и на 1 тысячу - по сравнению с предыдущим обновлением списка", - сказано в сообщении. В список попали компании, которые применяли налоговые льготы по итогам прошлого года, а также обеспечили раскрытие налоговой тайны, подав согласие в Федеральную налоговую службу до 20 сентября. В министерстве уточнили, что благодаря согласию банк сможет убедиться, что заёмщик действительно работает в компании, подходящей под условия IT-ипотеки. "Следующее обновление списка запланировано ближе к 25 мая 2026 года. Те компании, которые не нашли себя в перечне, могут подать новое согласие до 20 мая следующего года и (или) заявиться на налоговые льготы до конца 2025 года. Для этого по итогам года доход от ИТ-деятельности должен составлять не менее 70%", - добавили в министерстве.

https://1prime.ru/20250923/mintsifry-862657107.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, рф, фнс россии