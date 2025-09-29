https://1prime.ru/20250929/mishustin--862953210.html
Мишустин призвал наладить диалог между финансовыми регуляторами стран СНГ
2025-09-29T15:24+0300
МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости наладить диалог между финансовыми регуляторами стран СНГ. "Важно и дальше создавать условия для расширения внешнеэкономических связей. Обеспечить и функционирование надёжной платежно-финансовой инфраструктуры в национальных валютах. Выстраивать эффективную систему трансграничных расчетов с зарубежными партнерами. И здесь нужно наладить диалог между нашими финансовыми регуляторами. Это станет значимым шагом к достижению независимости от международной конъюнктуры", - заявил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе в Минске в понедельник. Для укрепления технологического суверенитета, продолжил он, надо и далее развивать кооперацию между учеными и инженерами наших стран и запускать новые востребованные проекты, обмениваться лучшими практиками, повышать уровень исследований и разработок "для получения прорывных результатов мирового класса в фундаментальных областях". "На это направлена Стратегия научно-технологического развития СНГ, которую мы сегодня принимаем. Она позволит нашим государствам запускать новые совместные проекты в сфере инноваций, усилить конкурентоспособность производств", - сказал Мишустин. -0-
