Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ - 29.09.2025
Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ
Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ - 29.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 29-30 сентября примет участие в в заседаниях Совета глав правительств стран СНГ и Евразийского... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T00:15+0300
2025-09-29T00:15+0300
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 29-30 сентября примет участие в в заседаниях Совета глав правительств стран СНГ и Евразийского межправительственного совета в Минске, сообщила пресс-служба кабмина. "Двадцать девятого - тридцатого сентября в Минске председатель правительства РФ Михаил Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что повестка заседания Совета глав правительств СНГ включает вопросы расширения торгово-экономического и научно-технологического взаимодействия на пространстве Содружества. В ходе заседания Евразийского межправительственного совета будут рассмотрены вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции. "Особое внимание будет уделено расширению сотрудничества в области промышленности, транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства", - отметили в кабмине. Также Мишустин примет участие в работе международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь".
00:15 29.09.2025
 
Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ

Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Минске

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 29-30 сентября примет участие в в заседаниях Совета глав правительств стран СНГ и Евразийского межправительственного совета в Минске, сообщила пресс-служба кабмина.
"Двадцать девятого - тридцатого сентября в Минске председатель правительства РФ Михаил Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что повестка заседания Совета глав правительств СНГ включает вопросы расширения торгово-экономического и научно-технологического взаимодействия на пространстве Содружества.
В ходе заседания Евразийского межправительственного совета будут рассмотрены вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции.
"Особое внимание будет уделено расширению сотрудничества в области промышленности, транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства", - отметили в кабмине.
Также Мишустин примет участие в работе международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь".
 
