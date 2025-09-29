https://1prime.ru/20250929/mishustin-862920546.html
Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 29-30 сентября примет участие в в заседаниях Совета глав правительств стран СНГ и Евразийского межправительственного совета в Минске, сообщила пресс-служба кабмина.
"Двадцать девятого - тридцатого сентября в Минске председатель правительства РФ Михаил Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что повестка заседания Совета глав правительств СНГ включает вопросы расширения торгово-экономического и научно-технологического взаимодействия на пространстве Содружества.
В ходе заседания Евразийского межправительственного совета будут рассмотрены вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции.
"Особое внимание будет уделено расширению сотрудничества в области промышленности, транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства", - отметили в кабмине.
Также Мишустин примет участие в работе международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь".
