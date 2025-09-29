https://1prime.ru/20250929/mishustin-862966054.html
Мишустин рассказал о росте производства в России
МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в России вырос почти на 1% за январь-август 2025 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В понедельник Мишустин прилетел в Минск для участия в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета 29-30 сентября. "Объем промышленного производства за восемь месяцев текущего года у нас прибавил почти 1%", - сказал Мишустин на международной промышленной выставке "Иннопром".
