Мишустин рассказал о росте производства в России

Мишустин рассказал о росте производства в России - 29.09.2025, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о росте производства в России

Объем промышленного производства в России вырос почти на 1% за январь-август 2025 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 29.09.2025, ПРАЙМ

МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в России вырос почти на 1% за январь-август 2025 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В понедельник Мишустин прилетел в Минск для участия в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета 29-30 сентября. "Объем промышленного производства за восемь месяцев текущего года у нас прибавил почти 1%", - сказал Мишустин на международной промышленной выставке "Иннопром".

