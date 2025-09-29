Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о росте производства в России - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250929/mishustin-862966054.html
Мишустин рассказал о росте производства в России
Мишустин рассказал о росте производства в России - 29.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о росте производства в России
Объем промышленного производства в России вырос почти на 1% за январь-август 2025 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T19:18+0300
2025-09-29T19:18+0300
промышленность
россия
рф
минск
михаил мишустин
снг
иннопром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862486971_0:0:2943:1656_1920x0_80_0_0_36504257844986067dc159ed41b33c1c.jpg
МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в России вырос почти на 1% за январь-август 2025 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В понедельник Мишустин прилетел в Минск для участия в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета 29-30 сентября. "Объем промышленного производства за восемь месяцев текущего года у нас прибавил почти 1%", - сказал Мишустин на международной промышленной выставке "Иннопром".
https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862965856.html
рф
минск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862486971_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_b9eac89921d6abb2895140fffdd0fef2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, рф, минск, михаил мишустин, снг, иннопром
Промышленность, РОССИЯ, РФ, МИНСК, Михаил Мишустин, СНГ, Иннопром
19:18 29.09.2025
 
Мишустин рассказал о росте производства в России

Мишустин: объем промышленного производства в России вырос почти на 1%

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в России вырос почти на 1% за январь-август 2025 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В понедельник Мишустин прилетел в Минск для участия в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета 29-30 сентября.
"Объем промышленного производства за восемь месяцев текущего года у нас прибавил почти 1%", - сказал Мишустин на международной промышленной выставке "Иннопром".
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Мишустин рассказал о запуске новых производств в России
19:17
 
ПромышленностьРОССИЯРФМИНСКМихаил МишустинСНГИннопром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала