Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Молдавии грозит внутренний конфликт после выборов - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250929/moldaviya-862923545.html
СМИ: Молдавии грозит внутренний конфликт после выборов
СМИ: Молдавии грозит внутренний конфликт после выборов - 29.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: Молдавии грозит внутренний конфликт после выборов
Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS предположил, что президент Молдавии Майя Санду может начать подавление... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T06:56+0300
2025-09-29T06:56+0300
общество
мировая экономика
молдавия
приднестровье
запад
майя санду
евгения гуцул
игорь додон
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862901656_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_f688e4c1c503f2702ca327deb6a355ff.jpg
МОСКВА, 29 сентября — ПРАЙМ. Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS предположил, что президент Молдавии Майя Санду может начать подавление оппозиции, если прозападная партия "Действие и солидарность" одержит победу на парламентских выборах, что может привести к внутреннему конфликту. "И Гагаузия, и Приднестровье являются регионами, настроенными крайне евроскептически и пророссийски, и поэтому рассматриваются как "угроза" для правительства Санду и его европейских партнеров. &lt;…&gt; Существует реальный риск внутреннего конфликта с этими регионами, если проевропейская коалиция добьется политической гегемонии в стране", — заявил он. Эксперт отметил, что отстранение партии "Сердце Молдовы" от участия в выборах демонстрирует, как Санду намеренна ограничивать политические права граждан, не согласных с прозападной ориентацией правительства. "Однако, к сожалению, европейские власти обычно игнорируют эти нарушения, когда они совершаются в угоду геополитическим интересам ЕС", — подчеркнул Лейрос. По его мнению, коалиция во главе с Санду стремится превратить Молдавию в "Украину 2.0", углубляя поддержку Запада, что включает провокации внутренних конфликтов с этническими меньшинствами и разжигание международных споров с Россией. Выборы в Молдавии и давление на оппозициюВ воскресенье в Молдавии состоялись досрочные парламентские выборы, на которых избирались депутаты сроком на четыре года. Явка избирателей составила более 52%, и выборы были признаны успешными. По данным Центральной избирательной комиссии после подсчета 93,71% бюллетеней, правящая партия "Действие и солидарность" получила 47,23% голосов, оппозиционный патриотический блок — 26,15%. Партии "Альтернатива", "Наша партия" и "Демократия дома" получили 8,55%, 6,29% и 5,69% голосов соответственно. Из всего состава парламента, состоящего из 101 места, независимые кандидаты должны набрать как минимум 2% голосов для прохождения в парламент, партии должны преодолеть барьер в 5%, а блоки — в 7%. В выборах участвовали 22 кандидата, включающих 14 партий, 4 блока и 4 независимые кандидата. Изначально кандидатов было больше, но в день выборов регистрация партии "Великая Молдова" была отменена, и все поданные за нее голоса аннулированы. В течение нескольких лет администрация президента Майи Санду использовала различные методы, чтобы не позволить оппозиции получить власть, включая угрозы, шантаж, аресты, а также задержания оппозиционных лидеров, таких как глава Гагаузии Евгения Гуцул. Борьба с инакомыслием обострилась во время избирательной кампании. Центральная избирательная комиссия исключила участие оппозиционной партии "Сердце Молдовы" из парламентских выборов. Экс-президент Игорь Додон, один из лидеров Патриотического блока, заявил, что это не будет препятствием для их участия и победы на выборах. Кроме того, власти уменьшили количество избирательных участков в России и Приднестровье, чтобы ограничить возможность голосования за оппозицию, одновременно увеличив их в Европе, рассчитывая получить голоса европейской диаспоры в поддержку Санду и её партии.
https://1prime.ru/20250928/moldaviya-862920351.html
https://1prime.ru/20250928/voronin-862908127.html
https://1prime.ru/20250928/vybory-862903889.html
https://1prime.ru/20250927/moldaviya--862881736.html
молдавия
приднестровье
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862901656_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f84c2f243669f3c229f0310ea029ea6c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, молдавия, приднестровье, запад, майя санду, евгения гуцул, игорь додон, ес
Общество , Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, ЗАПАД, Майя Санду, Евгения Гуцул, Игорь Додон, ЕС
06:56 29.09.2025
 
СМИ: Молдавии грозит внутренний конфликт после выборов

InfoBRICS: Санду может довести Молдавию до внутреннего конфликта после выборов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке в Молдавии
Голосование на избирательном участке в Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Голосование на избирательном участке в Молдавии. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сентября — ПРАЙМ. Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS предположил, что президент Молдавии Майя Санду может начать подавление оппозиции, если прозападная партия "Действие и солидарность" одержит победу на парламентских выборах, что может привести к внутреннему конфликту.
"И Гагаузия, и Приднестровье являются регионами, настроенными крайне евроскептически и пророссийски, и поэтому рассматриваются как "угроза" для правительства Санду и его европейских партнеров. <…> Существует реальный риск внутреннего конфликта с этими регионами, если проевропейская коалиция добьется политической гегемонии в стране", — заявил он.
Игорь Додон
Бывший президент Молдавии Додон заявил о поражении партии власти на выборах
Вчера, 23:49
Эксперт отметил, что отстранение партии "Сердце Молдовы" от участия в выборах демонстрирует, как Санду намеренна ограничивать политические права граждан, не согласных с прозападной ориентацией правительства.
"Однако, к сожалению, европейские власти обычно игнорируют эти нарушения, когда они совершаются в угоду геополитическим интересам ЕС", — подчеркнул Лейрос.
По его мнению, коалиция во главе с Санду стремится превратить Молдавию в "Украину 2.0", углубляя поддержку Запада, что включает провокации внутренних конфликтов с этническими меньшинствами и разжигание международных споров с Россией.
Урны для бюллетеней на избирательном участке в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Воронин назвал выборы в Молдавии самыми коррумпированными
Вчера, 13:01

Выборы в Молдавии и давление на оппозицию

В воскресенье в Молдавии состоялись досрочные парламентские выборы, на которых избирались депутаты сроком на четыре года. Явка избирателей составила более 52%, и выборы были признаны успешными. По данным Центральной избирательной комиссии после подсчета 93,71% бюллетеней, правящая партия "Действие и солидарность" получила 47,23% голосов, оппозиционный патриотический блок — 26,15%. Партии "Альтернатива", "Наша партия" и "Демократия дома" получили 8,55%, 6,29% и 5,69% голосов соответственно.
Из всего состава парламента, состоящего из 101 места, независимые кандидаты должны набрать как минимум 2% голосов для прохождения в парламент, партии должны преодолеть барьер в 5%, а блоки — в 7%. В выборах участвовали 22 кандидата, включающих 14 партий, 4 блока и 4 независимые кандидата. Изначально кандидатов было больше, но в день выборов регистрация партии "Великая Молдова" была отменена, и все поданные за нее голоса аннулированы.
Мужчина голосует на избирательном участке в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Явка на выборах в Молдавии превысила десять процентов
Вчера, 10:42
В течение нескольких лет администрация президента Майи Санду использовала различные методы, чтобы не позволить оппозиции получить власть, включая угрозы, шантаж, аресты, а также задержания оппозиционных лидеров, таких как глава Гагаузии Евгения Гуцул.
Борьба с инакомыслием обострилась во время избирательной кампании. Центральная избирательная комиссия исключила участие оппозиционной партии "Сердце Молдовы" из парламентских выборов. Экс-президент Игорь Додон, один из лидеров Патриотического блока, заявил, что это не будет препятствием для их участия и победы на выборах.
Кроме того, власти уменьшили количество избирательных участков в России и Приднестровье, чтобы ограничить возможность голосования за оппозицию, одновременно увеличив их в Европе, рассчитывая получить голоса европейской диаспоры в поддержку Санду и её партии.
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Молдавия массово отказывает иностранцам во въезде, сообщил очевидец
27 сентября, 14:40
 
ОбществоМировая экономикаМОЛДАВИЯПРИДНЕСТРОВЬЕЗАПАДМайя СандуЕвгения ГуцулИгорь ДодонЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала