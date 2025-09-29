СМИ: Молдавии грозит внутренний конфликт после выборов
InfoBRICS: Санду может довести Молдавию до внутреннего конфликта после выборов
Голосование на избирательном участке в Молдавии. Архивное фото
МОСКВА, 29 сентября — ПРАЙМ. Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS предположил, что президент Молдавии Майя Санду может начать подавление оппозиции, если прозападная партия "Действие и солидарность" одержит победу на парламентских выборах, что может привести к внутреннему конфликту.
"И Гагаузия, и Приднестровье являются регионами, настроенными крайне евроскептически и пророссийски, и поэтому рассматриваются как "угроза" для правительства Санду и его европейских партнеров. <…> Существует реальный риск внутреннего конфликта с этими регионами, если проевропейская коалиция добьется политической гегемонии в стране", — заявил он.
Эксперт отметил, что отстранение партии "Сердце Молдовы" от участия в выборах демонстрирует, как Санду намеренна ограничивать политические права граждан, не согласных с прозападной ориентацией правительства.
"Однако, к сожалению, европейские власти обычно игнорируют эти нарушения, когда они совершаются в угоду геополитическим интересам ЕС", — подчеркнул Лейрос.
Выборы в Молдавии и давление на оппозицию
В воскресенье в Молдавии состоялись досрочные парламентские выборы, на которых избирались депутаты сроком на четыре года. Явка избирателей составила более 52%, и выборы были признаны успешными. По данным Центральной избирательной комиссии после подсчета 93,71% бюллетеней, правящая партия "Действие и солидарность" получила 47,23% голосов, оппозиционный патриотический блок — 26,15%. Партии "Альтернатива", "Наша партия" и "Демократия дома" получили 8,55%, 6,29% и 5,69% голосов соответственно.
Из всего состава парламента, состоящего из 101 места, независимые кандидаты должны набрать как минимум 2% голосов для прохождения в парламент, партии должны преодолеть барьер в 5%, а блоки — в 7%. В выборах участвовали 22 кандидата, включающих 14 партий, 4 блока и 4 независимые кандидата. Изначально кандидатов было больше, но в день выборов регистрация партии "Великая Молдова" была отменена, и все поданные за нее голоса аннулированы.
В течение нескольких лет администрация президента Майи Санду использовала различные методы, чтобы не позволить оппозиции получить власть, включая угрозы, шантаж, аресты, а также задержания оппозиционных лидеров, таких как глава Гагаузии Евгения Гуцул.
Борьба с инакомыслием обострилась во время избирательной кампании. Центральная избирательная комиссия исключила участие оппозиционной партии "Сердце Молдовы" из парламентских выборов. Экс-президент Игорь Додон, один из лидеров Патриотического блока, заявил, что это не будет препятствием для их участия и победы на выборах.
Кроме того, власти уменьшили количество избирательных участков в России и Приднестровье, чтобы ограничить возможность голосования за оппозицию, одновременно увеличив их в Европе, рассчитывая получить голоса европейской диаспоры в поддержку Санду и её партии.