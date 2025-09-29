Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Что за победа?" На Западе выразили негодование после выборов в Молдавии - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250929/moldaviya-862962559.html
"Что за победа?" На Западе выразили негодование после выборов в Молдавии
"Что за победа?" На Западе выразили негодование после выборов в Молдавии - 29.09.2025, ПРАЙМ
"Что за победа?" На Западе выразили негодование после выборов в Молдавии
Пользователи французского издания Le Figaro были удивлены итогами парламентских выборов в Молдове, где с небольшим отрывом победила проевропейская политическая... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T18:04+0300
2025-09-29T18:04+0300
молдавия
запад
румыния
игорь додон
майя санду
le figaro
цик
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862905773_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_c7035a96de4abaf13aa578bb3fb41ef0.jpg
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Пользователи французского издания Le Figaro были удивлены итогами парламентских выборов в Молдове, где с небольшим отрывом победила проевропейская политическая сила "Действие и солидарность"."С разницей в 50 голосов? Нужен пересчет бюллетеней", — написал один из пользователей."Что за победа? Половина населения занимает пророссийские позиции, это точно!" — возмутился еще один читатель."Еще одни сомнительные выборы. Как и избирательная кампания в Румынии, где было явно незаконное участие структур Еврокомиссии", — напомнил еще один комментатор."Чтобы купить эти выборы, фон дер Ляйен расчехлила чековую книжку… а французы могут не сомневаться, что им придется платить и за Украину, и за Молдавию, и за Албанию" — предположил читатель.В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Оппозиционные партии, включая Патриотический блок, набрали 49,8%, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) — 50,2%, в этом ей помогли голоса с зарубежных избирательных участков.Аналогичная ситуация имела место в стране за год до этого, во время президентских выборов. В ноябре 2024 года состоялся второй тур голосования, где прозападный лидер Майя Санду соревновалась с Александром Стояногло, бывшим генеральным прокурором, смещённым с должности администрацией Санду, выходцем из Гагаузии и кандидатом от оппозиционной Партии социалистов. После подсчета всех голосов в пределах страны Стояногло получил 51,19% голосов, а Санду – 48,81%. Однако, после учёта всех бюллетеней, включая полученные с избирательных участков за границей, Санду, поддержанная прозападной партией "Действие и солидарность", набрала 55,33%, тогда как Стояногло получил 44,67%. Бывший президент Молдовы и один из лидеров Патриотического блока, Игорь Додон, после оглашения предварительных результатов, на импровизированном митинге у здания ЦИК заявил, что оппозиция победила внутри страны и добавил, что есть подозрения в мошенничестве на зарубежных площадках для голосования.Администрация президента Майи Санду на протяжении нескольких лет использовала различные методы, чтобы помешать оппозиции прийти к власти, включая угрозы, шантаж, рейды и задержания активистов.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20250929/obse--862953664.html
https://1prime.ru/20250929/es-862953368.html
https://1prime.ru/20250929/peskov-862945316.html
https://1prime.ru/20250929/moldaviya-862927297.html
молдавия
запад
румыния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862905773_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d06c6ed866ffa94ca83409dce96ed40f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
молдавия, запад, румыния, игорь додон, майя санду, le figaro, цик
МОЛДАВИЯ, ЗАПАД, РУМЫНИЯ, Игорь Додон, Майя Санду, Le Figaro, ЦИК
18:04 29.09.2025
 

"Что за победа?" На Западе выразили негодование после выборов в Молдавии

© РИА Новости . Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМужчина голосует на избирательном участке в Кишиневе
Мужчина голосует на избирательном участке в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Мужчина голосует на избирательном участке в Кишиневе
© РИА Новости . Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Пользователи французского издания Le Figaro были удивлены итогами парламентских выборов в Молдове, где с небольшим отрывом победила проевропейская политическая сила "Действие и солидарность".
"С разницей в 50 голосов? Нужен пересчет бюллетеней", — написал один из пользователей.
Голосование на избирательном участке в Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
ОБСЕ признала выборы в Молдавии конкурентными
15:39
"Что за победа? Половина населения занимает пророссийские позиции, это точно!" — возмутился еще один читатель.
"Еще одни сомнительные выборы. Как и избирательная кампания в Румынии, где было явно незаконное участие структур Еврокомиссии", — напомнил еще один комментатор.
Флаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
"Дурная шутка". На Западе рассказали об авантюре ЕС против России
15:24
"Чтобы купить эти выборы, фон дер Ляйен расчехлила чековую книжку… а французы могут не сомневаться, что им придется платить и за Украину, и за Молдавию, и за Албанию" — предположил читатель.
В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Оппозиционные партии, включая Патриотический блок, набрали 49,8%, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) — 50,2%, в этом ей помогли голоса с зарубежных избирательных участков.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
В Кремле прокомментировали итоги выборов в Молдавии
12:52
Аналогичная ситуация имела место в стране за год до этого, во время президентских выборов. В ноябре 2024 года состоялся второй тур голосования, где прозападный лидер Майя Санду соревновалась с Александром Стояногло, бывшим генеральным прокурором, смещённым с должности администрацией Санду, выходцем из Гагаузии и кандидатом от оппозиционной Партии социалистов. После подсчета всех голосов в пределах страны Стояногло получил 51,19% голосов, а Санду – 48,81%. Однако, после учёта всех бюллетеней, включая полученные с избирательных участков за границей, Санду, поддержанная прозападной партией "Действие и солидарность", набрала 55,33%, тогда как Стояногло получил 44,67%.
Бывший президент Молдовы и один из лидеров Патриотического блока, Игорь Додон, после оглашения предварительных результатов, на импровизированном митинге у здания ЦИК заявил, что оппозиция победила внутри страны и добавил, что есть подозрения в мошенничестве на зарубежных площадках для голосования.
Администрация президента Майи Санду на протяжении нескольких лет использовала различные методы, чтобы помешать оппозиции прийти к власти, включая угрозы, шантаж, рейды и задержания активистов.
Урны для бюллетеней на избирательном участке в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Оппозиция получит 48 мандатов по итогам парламентских выборов в Молдавии
08:40
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
МОЛДАВИЯЗАПАДРУМЫНИЯИгорь ДодонМайя СандуLe FigaroЦИК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала