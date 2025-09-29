https://1prime.ru/20250929/moldaviya-862962559.html

МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Пользователи французского издания Le Figaro были удивлены итогами парламентских выборов в Молдове, где с небольшим отрывом победила проевропейская политическая сила "Действие и солидарность"."С разницей в 50 голосов? Нужен пересчет бюллетеней", — написал один из пользователей."Что за победа? Половина населения занимает пророссийские позиции, это точно!" — возмутился еще один читатель."Еще одни сомнительные выборы. Как и избирательная кампания в Румынии, где было явно незаконное участие структур Еврокомиссии", — напомнил еще один комментатор."Чтобы купить эти выборы, фон дер Ляйен расчехлила чековую книжку… а французы могут не сомневаться, что им придется платить и за Украину, и за Молдавию, и за Албанию" — предположил читатель.В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Оппозиционные партии, включая Патриотический блок, набрали 49,8%, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) — 50,2%, в этом ей помогли голоса с зарубежных избирательных участков.Аналогичная ситуация имела место в стране за год до этого, во время президентских выборов. В ноябре 2024 года состоялся второй тур голосования, где прозападный лидер Майя Санду соревновалась с Александром Стояногло, бывшим генеральным прокурором, смещённым с должности администрацией Санду, выходцем из Гагаузии и кандидатом от оппозиционной Партии социалистов. После подсчета всех голосов в пределах страны Стояногло получил 51,19% голосов, а Санду – 48,81%. Однако, после учёта всех бюллетеней, включая полученные с избирательных участков за границей, Санду, поддержанная прозападной партией "Действие и солидарность", набрала 55,33%, тогда как Стояногло получил 44,67%. Бывший президент Молдовы и один из лидеров Патриотического блока, Игорь Додон, после оглашения предварительных результатов, на импровизированном митинге у здания ЦИК заявил, что оппозиция победила внутри страны и добавил, что есть подозрения в мошенничестве на зарубежных площадках для голосования.Администрация президента Майи Санду на протяжении нескольких лет использовала различные методы, чтобы помешать оппозиции прийти к власти, включая угрозы, шантаж, рейды и задержания активистов.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

