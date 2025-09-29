https://1prime.ru/20250929/moldaviya-862970732.html

Режим Санду использовал варварские методы устрашения, заявила Захарова

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Чтобы удержаться у власти, нынешний режим Кишинева использовал средневековые, варварские методы устрашения оппонентов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Чтобы удержаться у власти, нынешний режим использовал, по сути, средневековые, варварские методы устрашения своих оппонентов; устранял конкурентов, закрывал независимые СМИ, блокировал голосование оппозиционно настроенных избирателей, мешал беспристрастному наблюдению за выборами, включая работу международных наблюдателей", - заявила Захарова, текст ее комментария опубликован на сайте МИД РФ. В частности, оппоненты режима подвергались арестам, их служебные и жилые помещения обыскам, на неугодных лиц заводились уголовные дела. "С предвыборной гонки массово снимались оппозиционные партии и движения. Девятнадцатого июля было отказано в регистрации блоку "Победа", а в августе - четырем входящим в него партиям. Двадцать шестого сентября лишена возможности участвовать в выборах партия "Сердце Молдовы", входившая в "Патриотический избирательный блок". Двадцать восьмого сентября, непосредственно в день голосования, подобная участь постигла партию "Великая Молдова", а отданные за нее голоса объявлены недействительными. Многочисленные сторонники этих политформирований были вытеснены на обочину избирательного процесса", - констатировала Захарова.

