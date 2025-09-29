Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Режим Санду использовал варварские методы устрашения, заявила Захарова - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250929/moldaviya-862970732.html
Режим Санду использовал варварские методы устрашения, заявила Захарова
Режим Санду использовал варварские методы устрашения, заявила Захарова - 29.09.2025, ПРАЙМ
Режим Санду использовал варварские методы устрашения, заявила Захарова
Чтобы удержаться у власти, нынешний режим Кишинева использовал средневековые, варварские методы устрашения оппонентов, заявила официальный представитель МИД РФ... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T20:47+0300
2025-09-29T20:47+0300
россия
кишинев
мария захарова
мид рф
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860093490_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_5fa7600230c4f050a15b4051e25178dd.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Чтобы удержаться у власти, нынешний режим Кишинева использовал средневековые, варварские методы устрашения оппонентов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Чтобы удержаться у власти, нынешний режим использовал, по сути, средневековые, варварские методы устрашения своих оппонентов; устранял конкурентов, закрывал независимые СМИ, блокировал голосование оппозиционно настроенных избирателей, мешал беспристрастному наблюдению за выборами, включая работу международных наблюдателей", - заявила Захарова, текст ее комментария опубликован на сайте МИД РФ. В частности, оппоненты режима подвергались арестам, их служебные и жилые помещения обыскам, на неугодных лиц заводились уголовные дела. "С предвыборной гонки массово снимались оппозиционные партии и движения. Девятнадцатого июля было отказано в регистрации блоку "Победа", а в августе - четырем входящим в него партиям. Двадцать шестого сентября лишена возможности участвовать в выборах партия "Сердце Молдовы", входившая в "Патриотический избирательный блок". Двадцать восьмого сентября, непосредственно в день голосования, подобная участь постигла партию "Великая Молдова", а отданные за нее голоса объявлены недействительными. Многочисленные сторонники этих политформирований были вытеснены на обочину избирательного процесса", - констатировала Захарова.
https://1prime.ru/20250929/moldaviya-862962559.html
кишинев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860093490_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_79b6a41c6fed88bb645066d1a9a46561.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, кишинев, мария захарова, мид рф, в мире
РОССИЯ, Кишинев, Мария Захарова, МИД РФ, В мире
20:47 29.09.2025
 
Режим Санду использовал варварские методы устрашения, заявила Захарова

Захарова: Кишинев использовал варварские методы устрашения оппонентов на выборах

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Чтобы удержаться у власти, нынешний режим Кишинева использовал средневековые, варварские методы устрашения оппонентов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Чтобы удержаться у власти, нынешний режим использовал, по сути, средневековые, варварские методы устрашения своих оппонентов; устранял конкурентов, закрывал независимые СМИ, блокировал голосование оппозиционно настроенных избирателей, мешал беспристрастному наблюдению за выборами, включая работу международных наблюдателей", - заявила Захарова, текст ее комментария опубликован на сайте МИД РФ.
В частности, оппоненты режима подвергались арестам, их служебные и жилые помещения обыскам, на неугодных лиц заводились уголовные дела.
"С предвыборной гонки массово снимались оппозиционные партии и движения. Девятнадцатого июля было отказано в регистрации блоку "Победа", а в августе - четырем входящим в него партиям. Двадцать шестого сентября лишена возможности участвовать в выборах партия "Сердце Молдовы", входившая в "Патриотический избирательный блок". Двадцать восьмого сентября, непосредственно в день голосования, подобная участь постигла партию "Великая Молдова", а отданные за нее голоса объявлены недействительными. Многочисленные сторонники этих политформирований были вытеснены на обочину избирательного процесса", - констатировала Захарова.
Мужчина голосует на избирательном участке в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
"Что за победа?" На Западе выразили негодование после выборов в Молдавии
18:04
 
РОССИЯКишиневМария ЗахароваМИД РФВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала