"Это невероятно". Ситуации в Молдавии вызвала недоумение на Западе
"Это невероятно". Ситуации в Молдавии вызвала недоумение на Западе - 29.09.2025, ПРАЙМ
"Это невероятно". Ситуации в Молдавии вызвала недоумение на Западе
В Молдавии намеренно запрещают политические партии, не поддерживающие вступление страны в Североатлантический альянс и Евросоюз, заявил британский...
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. В Молдавии намеренно запрещают политические партии, не поддерживающие вступление страны в Североатлантический альянс и Евросоюз, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."В Молдавии запрещена партия, потому что у нее есть сомнения в перспективах вступления в НАТО или ЕС. Это, предположительно, считается основанием для запрета политической партии в Молдавии. <…> Это невероятно для тех, кто поддерживает свободные выборы, плюрализм мнений, многообразие взглядов и демократические процессы", — сказал он.По словам эксперта, европейские чиновники не скрывают своего желания, чтобы победу одержала правящая партия президента Майи Санду. По этой причине они поддержали снятие с выборов "Сердца Молдовы" и "Великой Молдовы".Меркурис добавил, что ЕС сам активно вмешивается в выборы в республике, голословно обвиняя Россию в том, что она якобы пытается повлиять на них.Парламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.После подсчета 100% бюллетеней правящая партия набрала 50,2%, а оппозиционные политсилы — 49,8%.ПДС удалось одержать победу за счет голосов с избирательных участков за рубежом — 78,61%, тогда как оппозиция в сумме набрала 17,73%. Внутри страны сложилась обратная ситуация — 44,13% и 49,54% голосов соответственно.По всей Молдавии начались митинги оппозиции против итогов парламентских выборов.
Новости
"Это невероятно". Ситуации в Молдавии вызвала недоумение на Западе
Меркурис: Молдавия запрещает партии, не поддерживающие вступление в НАТО и ЕС
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ.
В Молдавии намеренно запрещают политические партии, не поддерживающие вступление страны в Североатлантический альянс и Евросоюз, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире
YouTube-канала.
"В Молдавии
запрещена партия, потому что у нее есть сомнения в перспективах вступления в НАТО
или ЕС.
Это, предположительно, считается основанием для запрета политической партии в Молдавии. <…> Это невероятно для тех, кто поддерживает свободные выборы, плюрализм мнений, многообразие взглядов и демократические процессы", — сказал он.
По словам эксперта, европейские чиновники не скрывают своего желания, чтобы победу одержала правящая партия президента Майи Санду
. По этой причине они поддержали снятие с выборов "Сердца Молдовы" и "Великой Молдовы".
Меркурис добавил, что ЕС сам активно вмешивается в выборы в республике, голословно обвиняя Россию в том, что она якобы пытается повлиять на них.
Парламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.После подсчета 100% бюллетеней правящая партия набрала 50,2%, а оппозиционные политсилы — 49,8%.
ПДС удалось одержать победу за счет голосов с избирательных участков за рубежом — 78,61%, тогда как оппозиция в сумме набрала 17,73%. Внутри страны сложилась обратная ситуация — 44,13% и 49,54% голосов соответственно.
По всей Молдавии начались митинги оппозиции против итогов парламентских выборов.
