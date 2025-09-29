https://1prime.ru/20250929/monetochka-862922347.html

Монеточка погасила долг по административному штрафу

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Певица-иноагент Монеточка (Елизавета Гырдымова) погасила долг в 30 тысяч рублей по административному штрафу, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов. В середине августа РИА Новости со ссылкой на данные приставов сообщало, что Монеточка задолжала 30 тысяч рублей по "штрафу как виду наказания по делам об АП, назначенному судом" в рамках исполнительного производства, возбужденного на нее в июне этого года. По данным приставов на 26 сентября, за певицей значится одно исполнительное производство, которое было возбуждено в июне этого года. Однако, как следует из материалов, долг составляет 0 рублей. Это означает, что она погасила задолженность. В сентябре прошлого года на Монеточку завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, она объявлена в розыск. Ей грозит до двух лет колонии. Минюст РФ включил певицу в реестр иностранных агентов в январе 2023 года.

