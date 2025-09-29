Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД рассказали о новой мошеннической схеме с "подтверждением переводов" - 29.09.2025
В МВД рассказали о новой мошеннической схеме с "подтверждением переводов"
В МВД рассказали о новой мошеннической схеме с "подтверждением переводов"
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Мошенники рассылают смс под видом уведомлений от антифрод-системы, в которых говорится, что для перевода средств необходимо подтверждение получателя и встречный запрос, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Киберполицейские показали текст сообщений, которые рассылают мошенники в подобной схеме. Согласно нему, аферисты убеждают, что "для перевода денежных средств необходимо подтверждение получателя", для этого нужно запросить "встречный перевод в размере 49 990 рублей". Правоохранители перевели это сообщение на "русский язык" и рассказали, что оно значит на самом деле. "Мы придумали новый термин и несуществующую процедуру. Теперь переведите нам 49 990 рублей, чтобы мы их украли", - поясняют полицейские. Полицейские призывают быть бдительными, мошенники специально просят в переводах не "круглые" суммы, чтобы не было подозрений.
финансы, общество, россия, мвд
Мошенничество, Финансы, Общество, РОССИЯ, МВД
14:45 29.09.2025
 
Бизнес
Бизнес. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Мошенники рассылают смс под видом уведомлений от антифрод-системы, в которых говорится, что для перевода средств необходимо подтверждение получателя и встречный запрос, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Киберполицейские показали текст сообщений, которые рассылают мошенники в подобной схеме. Согласно нему, аферисты убеждают, что "для перевода денежных средств необходимо подтверждение получателя", для этого нужно запросить "встречный перевод в размере 49 990 рублей".
Правоохранители перевели это сообщение на "русский язык" и рассказали, что оно значит на самом деле.
"Мы придумали новый термин и несуществующую процедуру. Теперь переведите нам 49 990 рублей, чтобы мы их украли", - поясняют полицейские.
Полицейские призывают быть бдительными, мошенники специально просят в переводах не "круглые" суммы, чтобы не было подозрений.
