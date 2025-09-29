https://1prime.ru/20250929/mvd-862951464.html

В МВД рассказали о новой мошеннической схеме с "подтверждением переводов"

2025-09-29T14:45+0300

мошенничество

финансы

общество

россия

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/84143/34/841433454_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c7b919f4d118980ed297d77b552214f0.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Мошенники рассылают смс под видом уведомлений от антифрод-системы, в которых говорится, что для перевода средств необходимо подтверждение получателя и встречный запрос, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Киберполицейские показали текст сообщений, которые рассылают мошенники в подобной схеме. Согласно нему, аферисты убеждают, что "для перевода денежных средств необходимо подтверждение получателя", для этого нужно запросить "встречный перевод в размере 49 990 рублей". Правоохранители перевели это сообщение на "русский язык" и рассказали, что оно значит на самом деле. "Мы придумали новый термин и несуществующую процедуру. Теперь переведите нам 49 990 рублей, чтобы мы их украли", - поясняют полицейские. Полицейские призывают быть бдительными, мошенники специально просят в переводах не "круглые" суммы, чтобы не было подозрений.

2025

