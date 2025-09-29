Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не делайте глупостей". В США высказались о войне с Россией - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250929/nato-862974832.html
"Не делайте глупостей". В США высказались о войне с Россией
"Не делайте глупостей". В США высказались о войне с Россией - 29.09.2025, ПРАЙМ
"Не делайте глупостей". В США высказались о войне с Россией
Североатлантический альянс не сможет защитить воздушное пространство в случае войны с Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T23:43+0300
2025-09-29T23:45+0300
сша
москва
украина
владимир путин
нато
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/34/841263404_0:7:2201:1245_1920x0_80_0_0_567fec1177ba5bc9db66234b2c2a8943.jpg
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Североатлантический альянс не сможет защитить воздушное пространство в случае войны с Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive."Сама НАТО признала, что унас, вероятно, есть пять процентов от того, что нам понадобится для защиты нашего собственного воздушного пространства в случае конфликта с Россией.&lt;…&gt; Не делайте глупостей, которые потенциально могут привести к войне", — сказал он.По словам подполковника, на Украине, в Европе и Соединенных Штатах становится все больше и больше людей, оторванных от реальности. Он подчеркнул, что Москва, в отличие от западных стран, существенно нарастила производственные мощности ВПК.В последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.Польша также пригласила страны НАТО на учения, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025", запланированные на сентябрь.В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://1prime.ru/20250927/nato-862894817.html
https://1prime.ru/20250928/nato-862918194.html
сша
москва
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/34/841263404_266:0:1933:1250_1920x0_80_0_0_162f4ad9e89ee7b596dffb40104bbe66.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, москва, украина, владимир путин, нато, в мире
США, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Путин, НАТО, В мире
23:43 29.09.2025 (обновлено: 23:45 29.09.2025)
 
"Не делайте глупостей". В США высказались о войне с Россией

Дэвис: НАТО не сможет защитить воздушное пространство в случае войны с Россией

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Североатлантический альянс не сможет защитить воздушное пространство в случае войны с Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.
"Сама НАТО признала, что унас, вероятно, есть пять процентов от того, что нам понадобится для защиты нашего собственного воздушного пространства в случае конфликта с Россией.<…> Не делайте глупостей, которые потенциально могут привести к войне", — сказал он.
Флаг НАТО - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
СМИ раскрыли ход НАТО против России
27 сентября, 22:49
По словам подполковника, на Украине, в Европе и Соединенных Штатах становится все больше и больше людей, оторванных от реальности. Он подчеркнул, что Москва, в отличие от западных стран, существенно нарастила производственные мощности ВПК.
В последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.
В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.
Польша также пригласила страны НАТО на учения, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025", запланированные на сентябрь.
В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Генсек НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
В НАТО предположили, чем закончится конфликт на Украине
28 сентября, 22:01
 
СШАМОСКВАУКРАИНАВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала