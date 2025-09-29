https://1prime.ru/20250929/nato-862974832.html
"Не делайте глупостей". В США высказались о войне с Россией
"Не делайте глупостей". В США высказались о войне с Россией
2025-09-29T23:43+0300
2025-09-29T23:43+0300
2025-09-29T23:45+0300
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Североатлантический альянс не сможет защитить воздушное пространство в случае войны с Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive."Сама НАТО признала, что унас, вероятно, есть пять процентов от того, что нам понадобится для защиты нашего собственного воздушного пространства в случае конфликта с Россией.<…> Не делайте глупостей, которые потенциально могут привести к войне", — сказал он.По словам подполковника, на Украине, в Европе и Соединенных Штатах становится все больше и больше людей, оторванных от реальности. Он подчеркнул, что Москва, в отличие от западных стран, существенно нарастила производственные мощности ВПК.В последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.Польша также пригласила страны НАТО на учения, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025", запланированные на сентябрь.В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Дэвис: НАТО не сможет защитить воздушное пространство в случае войны с Россией