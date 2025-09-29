В России дали прогноз по доходам от НДФЛ по ставкам сверх 13%

https://1prime.ru/20250929/ndfl--862952572.html

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Поступления в бюджет РФ от НДФЛ по ставкам сверх 13% превысят 1 триллион рублей в 2026 году, но снизятся до 843,7 миллиарда и 816,9 миллиарда рублей в 2027 и 2028 годах соответственно, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. Согласно представленным данным, объем поступлений от НДФЛ в федеральный бюджет в 2026 году ожидается на уровне 1 триллион 66,7 миллиарда рублей. НДФЛ в России относится к региональным налогам, поступления по базовой ставке 13% формируют доходы бюджетов субъектов РФ, а в федеральный бюджет направляются только сборы от прогрессивных ставок. Начиная с 2026 года для физических лиц в России будет действовать пятиуровневая шкала НДФЛ: доходы в пределах 2,4 миллиона рублей в год будут облагаться по базовой ставке 13%, к доходам от 2,4 миллиона до 5 миллионов рубели в год будет применяться прогрессивная ставка 15%, к доходам от 5 миллионов до 20 миллионов рублей – 18%, от 20 миллионов до 50 миллионов рублей – 20%, а доход сверх 50 миллионов рублей будет облагаться по ставка 22%. По итогам 2025 года Минфин прогнозирует поступления НДФЛ в федеральный бюджет на уровне 774,7 миллиарда рублей. При этом в текущем году в России действует двухступенчатая шкала НДФЛ: по повышенной ставке 15% облагаются доходы, превышающие 5 миллионов рублей в год. Федеральный бюджет аккумулирует поступления налога от дополнительных 2 процентных пунктов к базовой ставке.

