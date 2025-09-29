Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Норвегии закрыли аэропорт из-за замеченных беспилотников - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250929/norvegija-862922620.html
В Норвегии закрыли аэропорт из-за замеченных беспилотников
В Норвегии закрыли аэропорт из-за замеченных беспилотников - 29.09.2025, ПРАЙМ
В Норвегии закрыли аэропорт из-за замеченных беспилотников
Аэропорт города Бардуфосс на севере Норвегии был закрыт на прием и посадку рейсов из-за замеченных в его районе БПЛА, один рейс был перенаправлен, сообщает... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T04:34+0300
2025-09-29T04:34+0300
норвегия
дания
рф
дмитрий песков
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862922620.jpg?1759109641
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Аэропорт города Бардуфосс на севере Норвегии был закрыт на прием и посадку рейсов из-за замеченных в его районе БПЛА, один рейс был перенаправлен, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на представителя пресс-службы авиакомпании Norwegian Эйвинна Хаммера Мюре. По словам Мюре, самолету, направлявшемуся из Осло в Бардуфосс, пришлось развернуться из-за замеченных БПЛА. "Им (авиакомпании - ред.) сообщили, что в связи с этим аэропорт был закрыт", - говорится в материале NRK. Представитель государственного оператора аэропортов Норвегии Avinor Каролине Педерсен в комментарии телерадиокомпании также подтвердила, что в бесполетной зоне у воздушной гавани видели объекты, которые, возможно, были дронами. Кроме того, по словам Педерсен, ранее в воскресенье похожий инцидент произошел в аэропорту города Брённёйсунн. "В бесполетной зоне у аэропорта Брённёйсунна были замечены дроны. Один рейс перенаправлен в другой аэропорт", - заявила она NRK. В субботу NRK сообщала, что в небе Норвегии у авиабазы в Эрланде обнаружен беспилотник. Ранее норвежский телеканал TV2 сообщал, что аэропорт Осло в ночь на 23 сентября приостановил работу на несколько часов из-за БПЛА, замеченных поблизости, однако полиция не могла ответить, были ли наблюдаемые светящиеся объекты беспилотниками или нет. На прошлой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время. Позднее власти Дании сообщили о введении с понедельника временного запрета на запуск БПЛА гражданскими лицами в связи с предстоящей встречей лидеров Евросоюза в Копенгагене, ограничение будет действовать до 3 октября. Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен 25 сентября заявил, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов. Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По словам дипмиссии, эти инциденты являются режиссированной провокацией, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
норвегия
дания
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
норвегия, дания, рф, дмитрий песков, ес
НОРВЕГИЯ, ДАНИЯ, РФ, Дмитрий Песков, ЕС
04:34 29.09.2025
 
В Норвегии закрыли аэропорт из-за замеченных беспилотников

Аэропорт в Норвегии закрыли на прием и посадку из-за дронов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Аэропорт города Бардуфосс на севере Норвегии был закрыт на прием и посадку рейсов из-за замеченных в его районе БПЛА, один рейс был перенаправлен, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на представителя пресс-службы авиакомпании Norwegian Эйвинна Хаммера Мюре.
По словам Мюре, самолету, направлявшемуся из Осло в Бардуфосс, пришлось развернуться из-за замеченных БПЛА.
"Им (авиакомпании - ред.) сообщили, что в связи с этим аэропорт был закрыт", - говорится в материале NRK.
Представитель государственного оператора аэропортов Норвегии Avinor Каролине Педерсен в комментарии телерадиокомпании также подтвердила, что в бесполетной зоне у воздушной гавани видели объекты, которые, возможно, были дронами.
Кроме того, по словам Педерсен, ранее в воскресенье похожий инцидент произошел в аэропорту города Брённёйсунн.
"В бесполетной зоне у аэропорта Брённёйсунна были замечены дроны. Один рейс перенаправлен в другой аэропорт", - заявила она NRK.
В субботу NRK сообщала, что в небе Норвегии у авиабазы в Эрланде обнаружен беспилотник. Ранее норвежский телеканал TV2 сообщал, что аэропорт Осло в ночь на 23 сентября приостановил работу на несколько часов из-за БПЛА, замеченных поблизости, однако полиция не могла ответить, были ли наблюдаемые светящиеся объекты беспилотниками или нет.
На прошлой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время. Позднее власти Дании сообщили о введении с понедельника временного запрета на запуск БПЛА гражданскими лицами в связи с предстоящей встречей лидеров Евросоюза в Копенгагене, ограничение будет действовать до 3 октября.
Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен 25 сентября заявил, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов.
Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По словам дипмиссии, эти инциденты являются режиссированной провокацией, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
 
НОРВЕГИЯДАНИЯРФДмитрий ПесковЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала