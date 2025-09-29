Россиян предупредили, за какой подарок придется заплатить налог

https://1prime.ru/20250929/notarius-862810014.html

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Подарки, которые вам дарят, в некоторых случаях облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Все зависит от того, кто и что подарил, рассказала агентству “Прайм” нотариус Мария Корнилова.Не облагаются налогом обычные подарки — деньги или вещи, полученные от частных лиц. Например, если друзья подарили вам определенную сумму или сервиз на день рождения, обязанности уплатить НДФЛ не возникает.“Но есть подарки, за которые платить налог необходимо. Это недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли и паи, цифровые финансовые активы, а также цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права”, - предупредила она.Сумма налога рассчитывается путем умножения налоговой базы - рыночной стоимости дара - на налоговую ставку. Если это объект недвижимого имущества, налог рассчитывается исходя из его кадастровой стоимости.Однако из этого правила есть исключение: любые подарки, полученные гражданином от членов семьи и близких родственников, освобождаются от налогообложения. Здесь речь идет о супругах, родителях (включая усыновителей) и детях (включая усыновленных), дедушках, бабушках и внуках, а также полнородных и неполнородных братьях и сестрах.“Например, если бабушка дарит своему внуку квартиру, платить налог не придется, так как подарок получен от близкого родственника. У тех же категорий граждан есть и 50% льгота на федеральный тариф при удостоверении договоров дарения недвижимости у нотариуса. Напомню, с января 2025 года все сделки по дарению недвижимости между гражданами необходимо удостоверять у нотариусов”, - заключила Корнилова.

