https://1prime.ru/20250929/oborona-862952429.html
В России утвердили оборонный бюджет на 2026-2027 годы
В России утвердили оборонный бюджет на 2026-2027 годы - 29.09.2025, ПРАЙМ
В России утвердили оборонный бюджет на 2026-2027 годы
На национальную оборону РФ в 2026 году из федерального бюджета планируется выделить свыше 12,9 триллионов рублей, в 2027 году - 13,5 триллионов рублей, в 2028... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T15:08+0300
2025-09-29T15:08+0300
2025-09-29T15:08+0300
экономика
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592647_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_938047da8219f84a9dae7ebae2dca5d6.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. На национальную оборону РФ в 2026 году из федерального бюджета планируется выделить свыше 12,9 триллионов рублей, в 2027 году - 13,5 триллионов рублей, в 2028 году - 13 триллионов рублей, следует из материалов к проекту бюджета. "Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" запланированы: в 2026 году в объеме - 12 930 450,7 млн рублей, в 2027 году - 13 565 870,7 млн рублей, в 2028 году - 13 048 764,8 млн рублей", - говорится в материалах.
https://1prime.ru/20250929/minfin--862952107.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592647_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_98d1ae894c3f742ca2f7d324adf615a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф
В России утвердили оборонный бюджет на 2026-2027 годы
На оборону в 2026 году планируют выделить свыше 12,9 триллионов рублей
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. На национальную оборону РФ в 2026 году из федерального бюджета планируется выделить свыше 12,9 триллионов рублей, в 2027 году - 13,5 триллионов рублей, в 2028 году - 13 триллионов рублей, следует из материалов к проекту бюджета.
"Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" запланированы: в 2026 году в объеме - 12 930 450,7 млн рублей, в 2027 году - 13 565 870,7 млн рублей, в 2028 году - 13 048 764,8 млн рублей", - говорится в материалах.
Минфин сохранил возможность привлечения внешних заимствований