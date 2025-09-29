https://1prime.ru/20250929/oborona-862952429.html

В России утвердили оборонный бюджет на 2026-2027 годы

В России утвердили оборонный бюджет на 2026-2027 годы - 29.09.2025, ПРАЙМ

В России утвердили оборонный бюджет на 2026-2027 годы

На национальную оборону РФ в 2026 году из федерального бюджета планируется выделить свыше 12,9 триллионов рублей, в 2027 году - 13,5 триллионов рублей, в 2028... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T15:08+0300

2025-09-29T15:08+0300

2025-09-29T15:08+0300

экономика

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592647_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_938047da8219f84a9dae7ebae2dca5d6.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. На национальную оборону РФ в 2026 году из федерального бюджета планируется выделить свыше 12,9 триллионов рублей, в 2027 году - 13,5 триллионов рублей, в 2028 году - 13 триллионов рублей, следует из материалов к проекту бюджета. "Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" запланированы: в 2026 году в объеме - 12 930 450,7 млн рублей, в 2027 году - 13 565 870,7 млн рублей, в 2028 году - 13 048 764,8 млн рублей", - говорится в материалах.

https://1prime.ru/20250929/minfin--862952107.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф