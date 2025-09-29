https://1prime.ru/20250929/obse--862953664.html
ОБСЕ признала выборы в Молдавии конкурентными
ОБСЕ признала выборы в Молдавии конкурентными
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Несмотря на многочисленные сообщения о нарушениях в ходе парламентских выборов в Молдавии БДИПЧ ОБСЕ признала их конкурентными. "Двадцать восьмого сентября 2025 года парламентские выборы в Молдавии были конкурентными", - сказала член миссии Паула Кордозо на пресс-конференции.
