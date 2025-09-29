Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
ОБСЕ признала выборы в Молдавии конкурентными
2025-09-29T15:39+0300
2025-09-29T15:39+0300
политика
общество
молдавия
обсе
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Несмотря на многочисленные сообщения о нарушениях в ходе парламентских выборов в Молдавии БДИПЧ ОБСЕ признала их конкурентными. "Двадцать восьмого сентября 2025 года парламентские выборы в Молдавии были конкурентными", - сказала член миссии Паула Кордозо на пресс-конференции.
общество , молдавия, обсе
Политика, Общество , МОЛДАВИЯ, ОБСЕ
15:39 29.09.2025
 
© РИА Новости . Родион Прока
Голосование на избирательном участке в Молдавии
Голосование на избирательном участке в Молдавии
Голосование на избирательном участке в Молдавии. Архивное фото
© РИА Новости . Родион Прока
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Несмотря на многочисленные сообщения о нарушениях в ходе парламентских выборов в Молдавии БДИПЧ ОБСЕ признала их конкурентными.
"Двадцать восьмого сентября 2025 года парламентские выборы в Молдавии были конкурентными", - сказала член миссии Паула Кордозо на пресс-конференции.
ЦИК Молдавии подтвердил победу правящей партии с незначительным отрывом
ЦИК Молдавии подтвердил победу правящей партии с незначительным отрывом
Политика Общество МОЛДАВИЯ ОБСЕ
 
 
