Молдавия разблокировала мосты через Днестр - 29.09.2025, ПРАЙМ
Политика
Молдавия разблокировала мосты через Днестр
2025-09-29T13:55+0300
2025-09-29T13:55+0300
ТИРАСПОЛЬ, 29 сен - ПРАЙМ. Молдавия разблокировала мосты через Днестр, обстановка в зоне безопасности стабильная, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Константин Калинёнок; при этом молдавская оппозиция ранее заявляла, что власти республики перекрывали эти мосты для срыва голосования среди приднестровцев, многие из которых традиционно выступают против нынешней власти в Кишиневе. "Мосты через Днестр разблокированы. Движение транспорта и граждан осуществляется в обычном режиме. Обстановка в зоне безопасности, на данный момент, по информации Объединённой контрольной комиссии, стабильная и контролируемая", - сказал Калинёнок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Приднестровье сейчас достаточно спокойная, но угрозу провокаций исключать нельзя. Он также добавил, что почти невозможно говорить о приднестровском урегулировании при руководстве Молдавии, которое фактически исключает диалог с Россией. ОКК была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию. Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
13:55 29.09.2025
 
Молдавия разблокировала мосты через Днестр

В ОКК заявили, что Молдавия разблокировала мосты через Днестр

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии
Флаг Молдавии. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
ТИРАСПОЛЬ, 29 сен - ПРАЙМ. Молдавия разблокировала мосты через Днестр, обстановка в зоне безопасности стабильная, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Константин Калинёнок; при этом молдавская оппозиция ранее заявляла, что власти республики перекрывали эти мосты для срыва голосования среди приднестровцев, многие из которых традиционно выступают против нынешней власти в Кишиневе.
"Мосты через Днестр разблокированы. Движение транспорта и граждан осуществляется в обычном режиме. Обстановка в зоне безопасности, на данный момент, по информации Объединённой контрольной комиссии, стабильная и контролируемая", - сказал Калинёнок.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Приднестровье сейчас достаточно спокойная, но угрозу провокаций исключать нельзя. Он также добавил, что почти невозможно говорить о приднестровском урегулировании при руководстве Молдавии, которое фактически исключает диалог с Россией.
ОКК была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.
Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
