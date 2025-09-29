Молдавская оппозиция не признает результаты выборов в парламент, заявил Шор

https://1prime.ru/20250929/oppozitsiya--862936655.html
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Оппозиция Молдавии не признает результаты парламентских выборов и будет их обжаловать, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Это были вчера не выборы, а назначение. Да, мы, очевидно, будем обжаловать все результаты, очевидно. Мы не будем признавать итоги выборов, потому что выборов не было, это было назначение. Я уже не говорю о том, что целый ряд партий просто не дошли до выборов, потому что их просто сняли", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
