https://1prime.ru/20250929/oppozitsiya--862936655.html

Молдавская оппозиция не признает результаты выборов в парламент, заявил Шор

Молдавская оппозиция не признает результаты выборов в парламент, заявил Шор - 29.09.2025, ПРАЙМ

Молдавская оппозиция не признает результаты выборов в парламент, заявил Шор

Оппозиция Молдавии не признает результаты парламентских выборов и будет их обжаловать, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T11:24+0300

2025-09-29T11:24+0300

2025-09-29T11:24+0300

политика

общество

молдавия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862901656_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_f688e4c1c503f2702ca327deb6a355ff.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Оппозиция Молдавии не признает результаты парламентских выборов и будет их обжаловать, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Это были вчера не выборы, а назначение. Да, мы, очевидно, будем обжаловать все результаты, очевидно. Мы не будем признавать итоги выборов, потому что выборов не было, это было назначение. Я уже не говорю о том, что целый ряд партий просто не дошли до выборов, потому что их просто сняли", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

https://1prime.ru/20250929/ekspert--862929992.html

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , молдавия